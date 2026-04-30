Calitatea aerului se îmbunătățește în Europa, dar sunt necesare mai multe eforturi

„Standardele UE au fost în mare parte îndeplinite în majoritatea regiunilor din Europa pentru particulele fine (PM2.5) și pentru dioxidul de azot (NO2),” a precizat AEM într-un comunicat, potrivit France24.

Cu toate acestea, în până la 20% din stațiile de monitorizare, „poluarea aerului este încă peste standardele actuale ale UE de calitate a aerului, în special pentru particulele mai mici, cu un diametru de 10 microni (µm) sau mai puțin (PM10), ozonul troposferic (O3) și benzo(a)pirenul (BaP)”, se arată în raport.

Raportul AEM acoperă 39 de țări europene, inclusiv cele 27 de state membre ale UE și 12 țări asociate agenției, inclusiv Elveția, Norvegia și Turcia.

Conform AEM, statele membre ale UE vor trebui să își pună în aplicare foile de parcurs dacă vor să respecte limitele calității aerului pentru 2030, stabilite în 2024.

„Pentru majoritatea poluanților, distanța până la obiectivul din 2030 este semnificativă și va necesita probabil măsuri suplimentare”, se arată în raport, subliniind necesitatea depunerii de eforturi în ceea ce privește particulele fine în suspensie.

Poate fi dificil din punct de vedere politic să se obțină acceptarea unor astfel de eforturi, așa cum este ilustrat de recenta reducere de către Franța a zonelor cu emisii reduse (LEZ) care vizează vehiculele poluante.

Mai mult, obiectivele UE pentru 2030 sunt încă mult sub recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, actualizate în 2021.

Agenția europeană a subliniat, de asemenea, lipsa unor progrese semnificative în ceea ce privește nivelurile de ozon la nivelul solului, care „nu au scăzut semnificativ” și care au cauzat 63.000 de decese premature în UE în 2023.

„Se preconizează că schimbările climatice vor agrava poluarea cu ozon în Europa din cauza creșterii frecvenței și intensității condițiilor meteorologice legate de căldură care amplifică formarea ozonului”, a declarat AEM.

Acesta a avertizat că acțiunile la nivel local și național „s-ar putea să nu fie suficiente”, deoarece ozonul și precursorii săi pot călători pe distanțe lungi.

„O atenuare eficientă depinde și de o cooperare europeană și internațională mai puternică pentru a combate poluarea transfrontalieră a aerului”, a declarat agenția.