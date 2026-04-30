De ce au Statele Unite baze militare în Germania? Își va pune Trump în aplicare amenințarea de a reduce numărul acestora?

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA „studiază și analizează posibila reducere a trupelor staționate în Germania”. Anunțul vine la câteva zile după ce cancelarul Friedrich Merz a sugerat că Washingtonul este „depășit și umilit” de Iran. O decizie va fi luată „în următoarea perioadă scurtă de timp”, a spus Trump, conform The Guardian.

80 de ani de prezență militară

Prezența militară americană în Germania datează din 1945. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe teritoriul german se aflau 1,6 milioane de soldați americani. Numărul a scăzut rapid, dar misiunea s-a transformat. Din denazificare, a devenit apărare împotriva URSS. Bazele au devenit permanente odată cu înființarea NATO, în 1949.

La apogeul Războiului Rece, SUA operau peste 800 de locații militare în Germania. Numărul trupelor depășea adesea 250.000. Bazele semănau cu orașe americane autonome, cu școli, magazine și cinematografe proprii.

Ce există acolo acum

Astăzi, SUA au aproximativ 36.400 de militari în Germania, repartizați în 20-40 de baze. Printre cele mai importante se numără baza aeriană Ramstein, cu 8.500 de membri ai forțelor aeriene. La Stuttgart se află sediile Comandamentului European și Comandamentului Africii. Acestea coordonează toate operațiunile militare americane de pe două continente.

Centrul medical Landstuhl este cel mai mare spital militar american din afara SUA. Zona de instrucție din Bavaria este cea mai mare din Europa.

Nu este prima amenințare

Trump a mai făcut acest anunț. În 2020, a numit Germania „delincventă” și a anunțat reducerea cu o treime a trupelor. Planul a luat prin surprindere Pentagonul, Departamentul de Stat și aliații NATO. Nu a fost aplicat. Președintele Biden l-a înghețat în februarie 2021 și l-a anulat oficial ulterior.

De ce Pentagonul rezistă

Analiștii subliniază că bazele din Germania nu sunt o favoare făcută Europei. Ele sunt instrumente vitale ale puterii militare globale americane. Fără Ramstein, multe operațiuni americane ar fi incomparabil mai dificile.

„Forțele americane din Europa nu reprezintă o contribuție caritabilă pentru europenii nerecunoscători”, a declarat Jeff Rathke, de la Institutul Americano-German al Universității Johns Hopkins. „Ele sunt un instrument al influenței militare globale a Americii.”

Legea privind autorizarea apărării naționale din 2026 interzice scăderea permanentă sub 75.000 de trupe americane în Europa. Reducerile substanțiale la baze precum Stuttgart și Ramstein ar avea un cost enorm pentru acoperirea militară a SUA.