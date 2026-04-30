Tânăr srilankez, reținut. Comanda droguri din străinătate pentru a le vinde în România

Un tânăr srilankez de 23 de ani, din Afumați, județul Ilfov, a fost reținut de procurorii DIITCOT. Acesta ar fi comandat, prin poștă sau curier, droguri din Canada și Olanda, dar și Germania, destinate vânzării în România.
Daiana Rob
30 apr. 2026, 15:53, Social

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în luna februarie a acestui an, tânărul de 23 de ani a comandat din Canada, prin intermediul poștei, un colet cu 30 de grame de Canabis, destinat comercializării.

O lună mai târziu, acesta a comandat din Olanda un alt colet cu peste 500 timbre LSD și o cantitate de cocaină, toate destinate vânzării.

La sfârșitul lunii martie, tânărul a comandat din Germania, printr-o firmă de curierat un pachet de droguri de mare risc, cu 544 comprimate formate dintr-un amestec de amfetamină și MDMA, precum și o cantitate de cocaină, substanțe ce urmau să fie vândute în România.

În aprilie, acesta a comandat din Olanda un alt colet cu 498 comprimate ecstasy, tot pentru a fi vândute în România.

Anchetatorii au descins acasă la tânăr, în Afumați, județul Ilfov, acolo unde au găsit, dar și ridicat obiecte purtând urme de substanță, un grinder, un cântar de precizie, mai multe plicuri tip zip-lock, precum și alte mijloace de probă.

Tânărul de 23 de ani a fost reținut, miercuri, de procurorii DIICOT ai Structurii Centrale. Joi, acesta a fost prezentat în fața Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

