Canada va găzdui banca multilaterală de apărare, un nou proiect pentru finanțarea reînarmării statelor

Ministerul Finanțelor din Canada a anunțat că negocierile privind înființarea instituției au avut loc la Montreal, împreună cu mai mulți parteneri internaționali, scrie Reuters.

Noua instituție, denumită Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), este concepută pentru a facilita accesul la finanțare pentru proiecte din domeniul apărării și securității. Potrivit autorităților canadiene, statele participante au susținut în unanimitate ca, după ratificarea acordului de înființare, Canada să devină țara-gazdă pentru sediul central al băncii.

Banca multilaterală de apărare a fost propusă de foști consilieri NATO, oficiali militari de rang înalt și specialiști din domeniul bancar. Scopul principal al proiectului este crearea unei instituții cu rating triplu A, capabilă să atragă până la 100 de miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 135 de miliarde de dolari.

Fondurile ar urma să fie utilizate pentru dezvoltarea și susținerea proiectelor de apărare, în special în țările care întâmpină dificultăți în accesarea unor surse de finanțare avantajoase. În contextul tensiunilor geopolitice globale și al accentuării nevoii de modernizare militară, inițiativa vine ca răspuns la cererea tot mai mare pentru investiții strategice în domeniul securității.

Sprijinul oferit de Canada

Canada este considerată unul dintre cei mai importanți susținători ai acestui proiect. Premierul canadian Mark Carney și-a exprimat public sprijinul pentru inițiativă, considerând că o instituție financiară dedicată apărării poate accelera dezvoltarea proiectelor strategice în statele partenere.

Ministrul canadian al Finanțelor, François-Philippe Champagne, a declarat că negocierile reprezintă un pas esențial în transformarea ideii într-o instituție funcțională.

Potrivit oficialului canadian, momentul este favorabil pentru lansarea unei bănci specializate în apărare și securitate, în contextul în care statele occidentale își intensifică investițiile în infrastructura militară.

Rezervele exprimate de unele state europene

Deși banca multilaterală de apărare beneficiază de sprijin din partea Canadei și a unor aliați, proiectul a întâmpinat și dificultăți. Atât Regatul Unit, cât și Germania s-au distanțat de inițiativă în ultimele luni.

În paralel, Regatul Unit promovează propria inițiativă multilaterală de finanțare, dezvoltată împreună cu Țările de Jos și Finlanda, pentru a atrage capital privat destinat achiziției de arme, muniții și echipamente militare.

Această abordare arată că statele occidentale caută soluții diferite pentru a răspunde cerințelor tot mai mari privind securitatea și apărarea colectivă.

Implicarea marilor instituții financiare

Pentru lansarea proiectului, banca multilaterală de apărare colaborează și cu instituții financiare importante. Printre acestea se numără JPMorgan Chase, Deutsche Bank și Royal Bank of Canada.

Participarea acestor bănci sugerează că proiectul încearcă să atragă credibilitate și sprijin financiar internațional pentru a obține ratingul necesar și pentru a putea finanța proiecte de amploare.

Noua bancă ar putea deveni un instrument-cheie pentru consolidarea securității globale și pentru finanțarea modernizării militare în statele care se confruntă cu amenințări geopolitice în creștere.