O companie de turism de lux și-a lăsat clienții fără concedii după ce a anunțat falimentul

O companie britanică de turism de lux, specializată în vacanțe private pe iahturi pentru clienți cu venituri ridicate, a intrat în faliment după 23 de ani de activitate, lăsând în urmă vacanțe anulate și turiști care riscă să nu își mai recupereze banii.
Mădălina Dinu
30 apr. 2026, 16:03, Știri externe

Compania Salamander Voyages, cu sediul în Belfast, a anunțat oficial închiderea printr-un mesaj publicat pe site: „După 23 de ani minunați de navigație în Marea Egee, anunțăm cu mare tristețe că Salamander Voyages a luat dificila decizie de a-și închide activitatea.”

Firma, deținută de o familie, era cunoscută pentru vacanțele exclusiviste, complet personalizate, organizate pe iahturi private în destinații precum Grecia, Turcia, Croația și Italia, scrie Metro.uk.

Închiderea vine într-un context mai larg de probleme în industria turismului din Regatul Unit. În aprilie 2025, compania Balkan Holidays, activă de aproape 60 de ani, a intrat în colaps, iar în ianuarie 2026, Regen Central Ltd a intrat în lichidare.

Salamander Voyages nu a explicat motivele falimentului și a transmis că eventualele solicitări trebuie adresate administratorilor desemnați, Scott Murray și Ian Davison, de la Keenan Corporate Finance Ltd.

Înainte de prăbușire, compania își construise o reputație pe vacanțe de lux „fără surprize”, în care tariful includea toate serviciile: mese, băuturi și transferuri. Itinerariile erau personalizate în detaliu, iar clienții beneficiau de experiențe exclusiviste pe guleturi tradiționale din lemn.

Ce se întâmplă cu banii turiștilor

Odată cu intrarea în faliment, toate rezervările sunt anulate, iar turiștii pot rămâne fără sumele plătite dacă nu beneficiază de protecție.

În mod obișnuit, astfel de pachete sunt acoperite de scheme protecție financiară. În cazul Salamander Voyages, pachetele nu includeau zboruri, ceea ce înseamnă că protecția ar fi putut veni prin ABTA (asociație a agențiilor de turism din Marea Britanie care oferă protecție financiară pentru pachetele turistice fără zbor).

Totuși, compania nu apare în prezent în registrul ABTA, iar clienții sunt sfătuiți să își verifice documentele de rezervare pentru a vedea dacă sunt acoperiți.

