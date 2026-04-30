Soția premierului Pedro Sánchez depune plângere împotriva unui influencer de extremă dreapta

Influencerul vizat de plângerea penală formulată de soția lui Sanchez este Vito Quiles, care a abordat-o pe Begona Gomez într-o cafenea din Madrid și a urmărit-o până în stradă, adresându-i întrebări legate de un dosar de corupție, notează Reuters.

În videoclipul apărut pe rețele de socializare, se observă două femei care încearcă să îl țină pe Quiles departe, în timp ce soția premierului merge spre un taxi.

Majoritatea liderilor din tot spectrul politic spaniol au criticat comportamentul lui Quiles, însă purtătorul de cuvânt al Partidului Popular a spus că și influencerul ar fi o victimă deoarece a fost ținut la distanță de Gomez.

Begona Gomez este vizată într-o anchetă privind presupuse avantaje obținute prin poziția sa de soție a premierului, acesta fiind unul dintre cazurile de corupție care gravitează în jurul premierului Sanchez.

Cu toate acestea, un procuror a solicitat clasarea cazului, inițiat de grupuri de extremă dreapta.