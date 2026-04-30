„Următorul Iran”? Turcia grăbește construcția unui portavion de 60.000 de tone din cauza Israelului

În timp ce Israelul compară Turcia cu Iranul și își adâncește legăturile cu Grecia și Cipru, Ankara pariază pe puterea navală.
Sorina Matei
30 apr. 2026, 18:18, Știri externe

Suntem următorul Iran ?” Turcia accelerează construcția unui portavion cu disloc de 60.000 de tone,  temându-se că va deveni următoarea țintă a Israelului, relatează agenția MiddleEastEye. 

„În timp ce Israelul compară Turcia cu Iranul și își adâncește legăturile cu Grecia și Cipru, Ankara pariază pe puterea navală pentru a-și reafirma existența”, subliniază în mod specific articolul. 

Cu atenția lumii îndreptată asupra blocadei americane asupra Strâmtorii Hormuz, șantierele navale turcești sunt ocupate cu construirea primului portavion din țară, Mugem (Milli Uçak Gemisi).

Comandantul Forțelor Navale Turce, amiralul Ercument Tatlioglu, a declarat săptămâna trecută că portavionul urmează să fie finalizat spre sfârșitul anului viitor, ceea ce a stârnit agitație, deoarece acest lucru este cu aproape un an înainte de termenul stabilit.

Nava, cea mai mare navă de război construită vreodată în țară, este așteptată să aibă un deplasament de 60.000 de tone și o lungime de 285 de metri. Va depăși portavionul francez Charles de Gaulle (261 de metri, 42.500 de tone), care până acum era cea mai puternică navă amiral din Mediterana. Este proiectată să găzduiască 60 de aeronave, cu un sistem de lansare cu rază scurtă de acțiune.

Mulți din Ankara văd progresul rapid al proiectului, lansat abia în august 2025, cu prezența personală a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, ca pe un semn că Turcia este hotărâtă să își consolideze arsenalul pentru a crea capacitățile de descurajare necesare împotriva „actorilor statali”.

Tensiunile dintre Turcia și Israel au crescut recent, liderii israelieni atât din guvern, cât și din opoziție asemănând din ce în ce mai mult Turcia cu Iranul.

Naftali Bennett, un popular lider al opoziției care ar putea deveni următorul prim-ministru al Israelului, a declarat la o conferință de la Washington în februarie că Turcia este „următorul Iran”.

Izolat în estul Mediteranei

Ankara a accelerat proiecte în domeniul apărării aeriene și al platformelor fără pilot, precum și linia de producție a avioanelor de vânătoare Kaan de a cincea generație, în urma a două runde de război dintre Israel, Iran și SUA.

Meisune Yasar, specialistă în Turcia, a declarat că alianța din ce în ce mai strânsă a Israelului cu Grecia și Cipru împinge Turcia să se concentreze pe capacitățile sale navale.

Deși astfel de portavioane sunt de obicei desfășurate în largul mării, Yasar clarifică faptul că Ankara ar putea considera Mugem ca o pârghie „care poate descuraja potențialii actori ostili din regiune”.

„Relațiile dintre Cipru și Israel au făcut ca această alianță să fie foarte eficientă, iar poziția lor devine destul de agresivă ”, a declarat Yasar pentru Middle East Eye.

„Turcia este izolată în estul Mediteranei, iar acest portavion reprezintă atât o capacitate suplimentară, cât și o necesitate strategică.”

Construirea unui portavion nu este o idee nouă în Turcia. Rădăcinile sale pot fi urmărite până la începutul anilor 1990.

Yanki Bagcioglu, un amiral în retragere al Marinei Turce, a declarat că în 1993 a fost elaborat un concept pentru desfășurarea forțelor în largul mării, care includea portavioane ușoare, nave de asalt amfibii și proiecție transatlantică a puterii.

El a declarat pentru MEE că proiectul a fost implementat în jurul anului 2017, ca răspuns la un studiu privind viitorul puterii navale.

„Nevoia unui portavion a ieșit în evidență”, a spus el.

Planurile inițiale, inclusiv pentru portavionul TCG Anadolu al Ankarei, prevedeau achiziționarea de avioane de vânătoare stealth de a cincea generație, F-35. Cu toate acestea, Turcia a fost exclusă din program în 2019, ceea ce a obligat-o să găsească alternative.

Deocamdată, armata turcă intenționează să desfășoare masiv la bord avionul de luptă fără pilot Kizilelma, care are capacități stealth, alături de avionul de vânătoare ușor Hurjet și o posibilă versiune navală a avionului de vânătoare Kaan de a cincea generație. De asemenea, va fi desfășurată și drona Bayraktar TB3, care operează deja la TCG Anadolu cu capacitate de interceptare pe rază scurtă de acțiune asistată de inteligență artificială.

