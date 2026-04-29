Atenționare de călătorie emisă de MAE: Grevă maritimă în Grecia de 1 Mai. Toate feriboturile vor fi oprite

Românii care călătoresc în Grecia sunt avertizați că, de 1 mai, toate feriboturile și navele vor fi oprite din cauza unei greve, iar transportul către insule va fi suspendat.
Nițu Maria
29 apr. 2026, 14:05, Social

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde, de 1 mai, este anunțată o grevă în sectorul maritim. În aceste condiții, toate navele, inclusiv feriboturile către insule, vor rămâne în porturi pe parcursul întregii zile.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, acțiunea este organizată de Confederația Maritimă Panelenă și va începe la ora 00:01. Astfel, transportul maritim de pasageri și vehicule între partea continentală și insulele grecești va fi complet suspendat.

Autoritățile le recomandă românilor care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia să își planifice atent deplasările și să țină cont de aceste restricții.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, MAE recomandă consultarea site-ului oficial și a aplicației „mAIGreece”, pusă la dispoziție de autoritățile elene, pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie.

