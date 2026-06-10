Nu se mai ascund! Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu, fotografiați în vacanța din Grecia | GALERIE FOTO

Simona Halep și Dorin Mateiu, supranumit și „Regele mezelurilor”, au fost surprinși în vacanță pe insula Mykonos din Grecia, iar imaginile au fost publicate în premieră de Cancan (CLICK AICI PENTRU MAI MULTE IMAGINI!)

În urma retragerii sale din tenis, viața sentimentală a campioanei continuă să stârnească interes. Halep nu a confirmat însă niciodată o nouă relație.

Cum s-au întâlnit Halep și Mateiu

După retragere, Halep și-a petrecut mare parte din timp în Dubai. În acest oraș, Dorin Mateiu locuiește o bună perioadă din an, iar destinațiile, cercurile de prieteni și aparițiile lor se intersectau tot mai des, mai precizează sursa.

În imaginile publicate de CanCan, cei doi poartă haine în culori similare. În una din imagini, Mateiu apare făcându-i poze fostei numărul unu mondial.

Imaginile au fost realizate la plaja restaurantului Spilia, un loc frecventat de milionarili din Mykonos.

Cine este „Regele mezelurilor”

Dorin Mateiu este considerat un om influent al industriei alimentare. Omul de afaceri și-a construit averea în business-ul cu mezeluri și produse din carne. De-a lungul timpului, el și-a extins investițiile în mai multe domenii, mai arată sursa citată.

Omul de afaceri are aproximativ 60 de ani și are o avere estimată la aproximativ 70 de milioane de euro.