Prima pagină » Sport » Simona Halep, despre momentele foarte dificile din perioada suspendării: Nu am renunțat niciodată

Simona Halep, despre momentele foarte dificile din perioada suspendării: Nu am renunțat niciodată

„Am avut curajul și determinarea de a continua până la capăt, depășind chiar și multe obstacole și momente foarte dificile”, spune Simona Halep, fostă numărul unu mondial în tenisul feminin, despre perioada suspendării, care i-a marcat cariera.
Simona Halep, despre momentele foarte dificile din perioada suspendării: Nu am renunțat niciodată
Florin Baltatoiu/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 mai 2026, 12:34, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Simona Halep a avut recent o discuție deschisă despre scandalul de dopaj care i-a marcat cariera, potrivit essentiallysports.com.

Dubla campioană de Grand Slam și fost numărul unu în clasamentul WTA a primit o suspendare în 2023 după ce ar fi fost depistată pozitiv pentru o substanță interzisă.

Suspendarea inițială a fost de patru ani, dar Halep a contestat-o, iar perioada a fost redusă la nouă luni de Curtea de Arbitraj în 2024.

În 2026, la aproape un an după retragere, Halep a vorbit despre momentele dificile din acea perioadă.

„Nu am renunțat niciodată”

„Sper ca oamenii să rețină faptul că, în această perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt și nu am renunțat niciodată. Pentru că știam 100% că nu făcusem nimic greșit, am avut curajul și determinarea de a continua până la capăt, depășind chiar și multe obstacole și momente foarte dificile”, a spus Halep.

Ea spune că nu a simțit nicio presiune că are de convins pe cineva de nevinovăția ei.

„Nu am simțit niciodată nevoia să conving pe toată lumea. Oamenii care mă cunosc, care mi-au fost alături de-a lungul carierei și care știu cât respect am avut întotdeauna pentru acest sport, înțeleg cine sunt eu ca persoană”, a adăugat Simona.

Meci oficial de retragere la Cluj

Cu toate acestea, românca susține că una dintre cele mai mari ușurări a fost momentul în care un tribunal independent a confirmat că nu luasem nimic în mod intenționat: „În acel moment, nu mai era doar cuvântul meu, era ceva stabilit oficial, în scris”.

Halep a avut parte de sprijinul multor oameni în timpul suspendării, dar au fost și unii care au criticat-o.

Halep nu a avut parte de o revenire de basm, românca câștigând un singur meci în 2024. La Transylvania Open, anul trecut, și-a anunțat retragerea din carieră.

Simona Halep își va juca meciul oficial de retragere pe 13 iunie 2026, în Cluj-Napoca.

Recomandarea video

Noi creşteri salariale la parchete. Procurorul general Cristina Chiriac a majorat cu 50% salariile managerilor economici
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram
Gandul
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
Libertatea
Detaliul mai puțin cunoscut despre Alexandra Căpitănescu, după succesul istoric de la Eurovision
CSID
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia