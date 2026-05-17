Cătălin Preda, câștigător în prima etapă a Cupei Mondiale de sărituri în apă de la înălțime

Cătălin Preda a câștigat sâmbătă seara prima etapă a Cupei Mondiale de High Diving, la Fort Lauderdale, Statele Unite ale Americii.
Foto: Facebook/FRNPM
Cosmin Pirv
17 mai 2026, 08:49, Sport
Cătălin Preda a ocupat locul întâi la Fort Lauderdale (SUA), în prima etapă din Cupa Mondială de High Diving (sărituri în apă de la mare întălțime – 27 metri).

Sportivul pregătit de antrenorul Florin Avasiloae a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu un total de 435.60 puncte.

Pe locul doi s-a clasat Davide Baraldi (Italia) cu 380.25 puncte, iar pe trei Jonathan Paredes (Mexic) cu 371.60 puncte, transmite Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Constantin Popovici s-a clasat pe poziția a patra, cu un total de 363.70 puncte.

Etapa a doua de Cupă Mondială va avea loc în perioada 11-12 iulie, în Porto Flavia, în Sardinia.

