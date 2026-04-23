Italia refuză să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială

Oficialii sportivi italieni au transmis că Italia nu este interesată să înlocuiască Iranul la viitoarea Cupă Mondială, după ce un oficial al administrației Trump ar fi sugerat această variantă drept soluție de rezervă.
Gabriel Negreanu
24 apr. 2026, 02:36, Sport

Iranul nu s-a retras din competiție, iar echipa se pregătește să joace în Statele Unite, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA a anunțat că meciurile din faza grupelor programate în apropiere de Los Angeles și la Seattle vor avea loc conform planului, în luna iunie.

Potrivit Financial Times, Paolo Zampolli, emisarul special al SUA pentru parteneriate globale, le-ar fi propus lui Donald Trump și președintelui FIFA, Gianni Infantino, ca Italia să fie luată în calcul pentru a înlocui Iranul în cazul în care naționala asiatică nu ar mai putea participa în ultimul moment.

Zampolli a declarat joi pentru Associated Press că inițiativa sa „nu este o cerere politică”. El a precizat că propunerea, formulată miercuri, ar fi avut caracter de plan de urgență.

„Am avut un vis. Cererea mea a fost pentru poporul italian și pentru americanii de origine italiană”, a spus Zampolli.

Acesta argumentase anterior, pentru Financial Times, că prezența Italiei la Cupa Mondială ar fi justificată de palmaresul naționalei, care a câștigat de patru ori trofeul, chiar dacă squadra azzurra a ratat calificarea luna trecută.

Autoritățile italiene au respins însă categoric ideea. Ministrul sportului, Andrea Abodi, a declarat: „În primul rând, nu este posibil. În al doilea rând, nu este o idee bună.”

