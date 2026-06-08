Mai sunt trei zile până la Cupa Mondială 2026. Ce echipe pornesc cu prima șansă la trofeu

Turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic se anunță unul dintre cele mai echilibrate din ultimele decenii. Deși surprizele nu au lipsit niciodată din istoria competiției, statisticile arată că doar opt națiuni au reușit să cucerească trofeul mondial, iar lista favoritelor rămâne restrânsă, mai arată CNN.

Spania, liderul noii generații

Spania pornește la drum din postura uneia dintre cele mai în formă echipe ale lumii. În ultimii ani, „La Roja” a câștigat Liga Națiunilor, Campionatul European și turneul olimpic masculin de la Paris, confirmând ascensiunea unei generații excepționale. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente mizează pe un fotbal foarte ofensiv. Acesta este bazat în principal pe posesie, presing agresiv și viteză în benzi. Marea vedetă este Lamine Yamal, considerat deja de mulți succesorul lui Lionel Messi, alături de Nico Williams și Pedri.

Franța vânează a treia finală consecutivă

Vicecampioana mondială din 2022 rămâne una dintre cele mai temute echipe ale turneului. Franța a disputat ultimele două finale mondiale și încearcă să repete performanța generațiilor care au dominat fotbalul internațional în trecut. Atacul francez este condus de Kylian Mbappé, omul care a marcat un hat-trick în finala Cupei Mondiale din Qatar. În jurul său gravitează nume precum Ousmane Dembélé și Michael Olise, într-un lot care combină experiența cu talentul noii generații.

Argentina vrea să intre în istorie

Campioana mondială en titre încearcă să realizeze o performanță rară: apărarea trofeului câștigat în 2022. După succesul din Qatar, Argentina și-a adăugat în palmares și Copa America 2024, demonstrând că rămâne una dintre cele mai solide echipe ale lumii. La 38 de ani, Lionel Messi continuă să fie liderul echipei și principalul simbol al naționalei. În jurul său, Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lautaro Martinez și Julian Alvarez formează coloana vertebrală a unei echipe care știe să gestioneze presiunea marilor competiții.

Portugalia și ultima mare șansă a lui Cristiano Ronaldo

Portugalia este văzută de specialiști drept una dintre cele mai complete echipe ale turneului. Campioana Ligii Națiunilor din 2025 dispune de un lot impresionant, în care experiența lui Cristiano Ronaldo se îmbină cu valoarea unor jucători precum Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva și Nuno Mendes. La 41 de ani, Ronaldo se pregătește probabil pentru ultima sa Cupă Mondială și pentru ultima oportunitate de a cuceri singurul trofeu major care îi lipsește din carieră.

Anglia caută primul titlu după 60 de ani

Englezii continuă să fie incluși printre favoriți la fiecare turneu final, însă așteaptă de șase decenii un nou titlu mondial. Echipa pregătită de Thomas Tuchel a impresionat în preliminarii, unde a câștigat toate meciurile și nu a primit niciun gol. Harry Kane, Jude Bellingham și Bukayo Saka reprezintă principalele arme ale unei selecționate care speră să transforme potențialul individual într-un succes colectiv.

Brazilia, marele semn de întrebare

Deși nu traversează cea mai bună perioadă din istoria sa recentă, Brazilia nu poate fi ignorată niciodată când vine vorba despre Cupa Mondială. Selecao a trecut prin schimbări importante după ediția din 2022 și este acum condusă de Carlo Ancelotti, primul selecționer străin din istoria echipei naționale. Vinicius Junior și Raphinha sunt principalele speranțe ale brazilienilor, în timp ce situația lui Neymar continuă să ridice semne de întrebare. Chiar și așa, o națiune care a câștigat de cinci ori Cupa Mondială rămâne mereu printre candidatele la trofeu.

În evaluările specialiștilor, Spania și Franța pornesc cu un mic avantaj înaintea competiției, însă diferențele dintre principalele favorite sunt reduse. Argentina visează la un nou titlu cu Messi în prim-plan, Portugalia speră la un final perfect pentru Ronaldo, Anglia caută să pună capăt unei așteptări istorice, iar Brazilia încearcă să demonstreze că rămâne o forță a fotbalului mondial.