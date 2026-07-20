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Messi rupe tăcerea după înfrângerea de la Cupa Mondială: „Durerea este imensă, va dura până se va vindeca această rană”

Legenda naționalei Argentinei Lionel Messi rupe tăcerea a doua zi după înfrângerea de la Cupa Mondială. „Durerea este imensă, va dura până se va vindeca această rană”. El a reflectat asupra momentelor petrecute la Campionatul Mondial.
Messi rupe tăcerea după înfrângerea de la Cupa Mondială: „Durerea este imensă, va dura până se va vindeca această rană”
Ioana Târziu
20 iul. 2026, 22:56, Sport
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Lionel Messi a transmis, a doua zi după înfrângerea de la Campionatul Mondial, că „durerea este imensă, va dura până se va vindeca această rană”, potrivit Le Figaro.

Legenda naționalei Argentinei a reflectat apoi asupra momentelor importante din traseul țării în acest turneu.

Aleg, de asemenea, să păstrez toate lucrurile bune, meciurile pe care le-am schimbat dând totul”. Aceste momente „vor rămâne pentru totdeauna întipărite în amintirile noastre”, a adăugat Messi, care probabil juca la ultima Cupă Mondială din cariera sa.

El a mulțumit „sprijinului unei întregi țări care, prin munca și efortul acestui grup, ne-a readus încă o dată printre cele mai bune echipe din lume”.

„Am reușit să ne unim ca țară și să rămânem uniți, împărtășind imensa mândrie de a fi argentinieni”, a transmis Lionel Messi. Acesta a încheiat felicitând Spania, campioana mondială, potrivit sursei.

Messi a apărut în lacrimi după ce și-a primit medalia pe podium, duminică. Numărul 10 argentinian a rămas pe teren alături de coechipierii săi și a fost sărbătorit de fanii săi. Aceștia erau prezenți în număr mare în tribune.

Potrivit mai multor publicații media argentiniene, Messi nu s-a întors încă în Argentina. El a preferat să se întoarcă direct de la New York la Miami, potrivit sursei citate.

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