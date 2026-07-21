De Paul acuză după finala Cupei Mondiale: Mulți așteptau acest eșec. Zâmbetele noastre deranjează

„Astăzi văd cât de mulți așteptau acest eșec, răspândind pe tot parcursul Cupei Mondiale conspirații nefondate doar pentru a-și alina frustrarea că nu puteau trăi ceea ce trăiau toți argentinienii. Zâmbetele noastre îi deranjează, felul nostru de a fi îi deranjează. Dar asta nu a făcut decât să confirme că pasiunea și dragostea pentru tricoul nostru înving orice”, a scris Rodrigo De Paul, coechipier cu Messi atât la echipa Argentinei, cât și la clubul Inter Miami.

Mijlocașul a recunoscut că pierderea trofeului reprezintă o mare dezamăgire.

„Cea mai mare durere este că nu am putut aduce din nou Cupa Mondială în țara noastră, pentru că, dacă exista cineva care merita să retrăiască acel sentiment, aceia erați voi”, a fost mesajul lui De Paul pentru suporteri.

La scurt timp după mesajul lui De Paul, și Julián Álvarez le-a mulțumit suporterilor argentinieni pentru sprijinul oferit pe durata Cupei Mondiale și a transmis că naționala va reveni mai puternică.

„Ne vom ridica, vom învăța și vom merge mai departe. Pentru că, indiferent ce se întâmplă, așa suntem noi. Nu înțelegem viața în alt fel: întotdeauna înainte, luptând pentru drapelul nostru și visând să ducem Argentina cât mai sus”, a scris atacantul lui Atletico Madrid pe rețelele de socializare.