Spania–Argentina, între istorie și superstiții. Un semn nu a dat greș în ultimele 14 finale

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, de la MetLife Stadium, aduce în prim-plan și povești curioase din afara terenului.

Antrenorul spaniol Luis de la Fuente a transmis un avertisment clar arbitrului. O statistică neobișnuită pare, în același timp, să favorizeze „Furia Roja”, scrie Il Messaggero.

Spania și Argentina se înfruntă, duminică seară, în finala Cupei Mondiale, pe MetLife Stadium, din New Jersey. Meciul este încărcat de tensiuni, statistici neobișnuite și referințe istorice.

Selecționerul spaniol Luis de la Fuente a transmis un avertisment ferm arbitrului sloven Slavko Vincic. Tehnicianul a cerut ca regulile să fie respectate strict.

Avertismentul vine după ce Argentina a fost descrisă drept o echipă dură în semifinala cu Anglia. De la Fuente a spus că are încredere deplină în arbitri, dar și în propria echipă.

El a subliniat că Spania trebuie să se concentreze exclusiv pe stilul propriu de joc.

Ce arată statisticile înaintea finalei?

Spania este avantajată de o statistică impresionantă: în 13 din ultimele 14 finale a câștigat echipa care a avut o zi în plus de odihnă înaintea ultimului act.

Acea echipă beneficiază, de fiecare dată, de o zi de odihnă în plus. Spania ajunge la finală mai odihnită decât Argentina.

Echipa lui De la Fuente a jucat 717 de minute în acest turneu. Argentina a acumulat 794 de minute, având nevoie de prelungiri de două ori.

Superstiția președintelui argentinian

Președintele Argentinei, Javier Milei, va urmări finala de la reședința oficială din Buenos Aires. Tradiția argentiniană spune că prezența șefului statului la meci aduce ghinion.

Tabuul datează din 1990, când o vizită similară a precedat o înfrângere. În Spania, situația este diferită.

Regele Felipe al VI-lea și premierul Pedro Sánchez vor fi prezenți în tribune, la MetLife Stadium. Din punct de vedere tactic, meciul reunește cel mai bun atac al turneului, cu 19 goluri marcate de Argentina.

Spania se bazează, în schimb, pe cea mai solidă apărare, cu un singur gol primit în tot campionatul. Miza istorică este uriașă pentru ambele echipe.

Argentina ar putea deveni a treia națională care câștigă titlul mondial de două ori consecutiv. Spania, la rândul ei, ar egala performanța de a deține simultan trofeul european și cel mondial.