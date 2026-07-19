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Jurnalistul și scriitorul Mircea M. Ionescu a murit la 80 de ani

Jurnalistul sportiv și scriitorul Mircea M. Ionescu a murit la 80 de ani, a anunțat duminică seara Asociația Presei Sportive din România.
Jurnalistul și scriitorul Mircea M. Ionescu a murit la 80 de ani
Foto: Facebook/APSR - Asociația Presei Sportive
Cosmin Pirv
19 iul. 2026, 23:11, Sport
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„Asociația Presei Sportive din România a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a jurnalistului, prozatorului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, la vârsta de 80 de ani”, a transmis asociația duminică seara.

Potrivit reprezentanților asociației, Mircea M. Ionescu a transformat jurnalismul într-o vocație și a dus spiritul presei românești dincolo de granițele țării.

Sursa citată amintește că Mircea M. Ionescu și-a început activitatea în redacțiile publicațiilor Munca, Sportul și Fotbal, fiind, de asemenea, o voce cunoscută a transmisiunilor radio și de televiziune. În Statele Unite ale Americii a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a fondat, la New York, publicația Lumea Sporturilor, primul săptămânal sportiv în limba română apărut în afara țării.

„Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară bogată, alcătuită din volume de proză și dramaturgie, între care se numără Asasinul acordă interviuri, Pierdut în New York, Hamlet a murit degeaba, Deținuți în Statuia Libertății și Condamnat la Libertate”, transmit reprezentanții APSR.

După revenirea în România, și-a continuat activitatea în presă, televiziune și teatru, realizând emisiunea Idoli și Legende și conducând Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu.

În anul 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră.

„Mircea M. Ionescu pleacă dintre noi, dar rămân cărțile sale, articolele, vocația de povestitor și amintirea unui profesionist care a onorat presa sportivă românească”, a mai transmis ASPR.

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