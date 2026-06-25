Gigi Becali a lovit un jurnalist după un discurs despre TikTok: „Draci, draci, draci”

Incidentul s-a produs la finalul unui discurs în care patronul FCSB a vorbit despre ceea ce consideră a fi influențele negative ale TikTok asupra oamenilor.

Becali a susținut că platforma îi îndepărtează pe utilizatori de credință și a legat folosirea aplicației de „metodele dracilor”. Patronul FCSB a explicat că, în opinia sa, timpul petrecut pe TikTok îi face pe oameni să piardă controlul și să stea ore întregi în fața telefonului.

„Dacă stai pe TikTok, draci. Ăștia cu TikTok-ul să nu credeți vreodată că-i dați lui Hristos. Când i-ai dat-o, TikTok, TikTok, TikTok, draci, draci, draci”, a spus Gigi Becali.

Acesta a mai afirmat că obișnuiește să le șteargă aplicațiile de social media unor persoane apropiate, atunci când le găsește instalate pe telefon. Becali a povestit și cazul unui bărbat care, susține el, ar fi renunțat la TikTok, iar ulterior ar fi început să câștige mai bine.

Patronul FCSB și-a îndreptat apoi atenția către unul dintre reporterii prezenți, pe care l-a întrebat direct: „Tu ai?”. Jurnalistul a răspuns că nu are TikTok, moment în care Becali a reacționat imediat.

„De ce minți?”, i-a spus acesta.

Reporterul a precizat că are Facebook și Instagram, iar Becali l-a lovit cu palma peste față, râzând. Imediat după, patronul FCSB i-a spus: „Șterge Facebook-ul!”.

Becali a continuat să-i întrebe și pe ceilalți jurnaliști despre aplicațiile de socializare. Unui reporter care a spus că nu are TikTok i-a strâns mâna, în timp ce altuia, care a recunoscut că folosește platforma, i-a transmis: „Te vor paradi dracii!”.

O jurnalistă prezentă la discuție a recunoscut, la rândul ei, că are TikTok, iar Gigi Becali i-a răspuns: „Și tu ai? Săraca de tine! Și ce față frumoasă ai”.