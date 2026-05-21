Prima pagină » Politic » „Le e frică de Bolojan". Gigi Becali, dezvăluiri după discuția cu președintele

Gigi Becali a declarat joi că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre negocierile pentru formarea noului Guvern și susține că varianta unui premier independent este tot mai probabilă.
Maria Miron
21 mai 2026, 21:52, Politic
Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Becali a spus că nici liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu ar ști încă numele viitorului premier, însă ar exista deja un acord privind profilul acestuia.

Becali a dezvăluit că numele lui Alexandru Nazare și al lui Eugen Tomac se regăsesc printre variantele discutate pentru Palatul Victoria.

Becali: Nazare și Tomac sunt pe listă

„Am vorbit cu Grindeanu după aia, nici el nu știe încă numele, dar e sigur că va fi unul independent”.

„I-am spus ce auzim și noi, Nazare și Tomac. Și a zis: da, și astea două sunt pe listă. Dar nu este încă hotărât”, a relatat Becali despre discuția cu Grindeanu.

Deputatul a insistat însă că între cei doi există o diferență mare de competență administrativă: „E ca de la cer la pământ diferența între Tomac și Nazare”.

Becali susține că a înțeles din discuțiile purtate cu președintele că PSD ar urma să accepte varianta propusă de șeful statului.

„Ce va desemna președintele, aia va agrea și Grindeanu. Asta-i deducția mea”, a afirmat el.

„Le e frică de Bolojan”

Becali a vorbit și despre Ilie Bolojan, unul dintre numele aflate în centrul negocierilor politice din ultimele zile.

„Le e frică de Bolojan”, a declarat Becali, fără să explice exact la cine se referă.

El a spus însă că nu îl vede pe Bolojan într-o viitoare cursă prezidențială. „Niciodată nu o să-l vezi pe Bolojan președintele României. Nu are carismă de președinte. E deștept, vorbește, dar nu are har”, a afirmat Becali.

„Nu putem să stăm fără Guvern”

Deputatul a atras atenția că prelungirea negocierilor poate afecta economia și a spus că România are nevoie rapid de un Executiv stabil. „Nu avem o problemă încă. Dar pot apărea probleme dacă o ținem așa, fără Guvern”, a declarat acesta.

Deputatul a făcut referire inclusiv la reacțiile din economie și la fluctuațiile bursiere despre care spune că le-a văzut relatate în presă.

„Dacă vine un om care blochează țara, asta este împotriva interesului românilor”, a spus Becali.

Cum vede Becali un premier tehnocrat

Omul de afaceri a comentat și scenariul unui premier tehnocrat sau independent, susținând că un astfel de șef al Executivului nu transformă automat întregul cabinet într-un „guvern tehnocrat”.

„Dacă miniștrii sunt politicieni, atunci guvernul e politic. Nu devine tehnocrat doar pentru că premierul e independent”, a explicat Becali. De asemenea, „dacă niște partide agrează un premier independent, asta nu înseamnă că e apolitic” a adăugat deputatul George Becali.

