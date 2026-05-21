Prima pagină » Politic » Vlad Voiculescu, consilier prezidențial, derapaj obscen pe Facebook: „#M***PSD". Postarea a fost editată la scurt timp

Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, a publicat pe Facebook o postare critică la adresa modului în care se poartă dezbaterea publică, însă prima versiune a mesajului conținea și hashtagul obscen „#M***PSD”, ulterior eliminat, potrivit istoricului editărilor.
Gabriel Negreanu
21 mai 2026, 21:26, Politic
Vlad Voiculescu și-a editat postarea cu hashtag obscen la adresa PSD, într-un mesaj în care sugera că înjurăturile „se distribuie ușor”.

În prima variantă a postării, publicată miercuri seară, Voiculescu a început mesajul cu hashtagurile „#goBolo” și „#M***PSD”, după care a scris că are „senzația că am ajuns să nu mai avem răbdare pentru lucrurile care chiar contează”.

În varianta editată, hashtagurile au fost eliminate, iar debutul textului a fost modificat. Noua formulare începe cu: „Mă uit uneori aici pe facebook și în media la care am acces și am senzația că am ajuns să nu mai avem deloc răbdare pentru lucrurile care chiar contează”.

Restul mesajului a rămas, în mare parte, similar. Voiculescu a criticat faptul că spațiul public ar fi dominat de „o înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație”, în detrimentul unor teme precum spitalele, reformele sau fondurile europene.

Acesta a făcut referire la declarațiile lui Gigi Becali și la cele ale lui Attila Cseke, susținând că România riscă să piardă aproape două miliarde de euro pentru spitale, bani europeni disponibili până la 31 august 2026.

