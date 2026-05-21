Sorin Grindeanu, despre o coaliție de guvernare PSD-AUR-PACE

Președintele PSD Sorin Grindeanu a reafirmat joi cele două linii roșii ale partidului în ceea ce privește formarea noului Guvern.
Cosmin Pirv
21 mai 2026, 12:52, Politic
Președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre varianta PSD-AUR-PACE pentru formarea noului Guvern.

„Spun a o suta oară că noi am spus două lucruri la Cotroceni, în urmă cu câteva zile când am fost la consultări, dar am spus și înainte de asta, că nu facem majoritate cu AUR”, a răspuns Grindeanu.

El a precizat că a doua linie roșie a partidului este „cea legată de o majoritate în fosta coaliție care să ducă, dacă s-ar putea constituțional, deși nu se poate, iarăși la un management de tip Ilie Bolojan, ceea ce PSD nu poate să susțină”.

Întrebarea i-a fost adresată lui Sorin Grindeanu, după ce Ninel Peia a spus, după consultările de joi, că se poate constitui o majoritate PSD-AUR-PACE.

„Bineînțeles, cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele 3 mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritatea, adică PACE, AUR și PSD dețin în acest moment 256 de voturi fără a avea nevoie de minorități sau independenți. O altă variantă este un guvern PACE-AUR”, a spus Peia.

