Grindeanu, despre relația PSD cu AUR: „Eu, ca principiu, sunt pentru transparență”

Grindeanu a precizat că nu s-a întâlnit în afara Parlamentului cu liderii AUR și a respins ideea unei colaborări politice între cele două formațiuni.

„Eu nu m-am întâlnit cu reprezentanții AUR decât în contextul activității parlamentare. Cu domnul Dungaciu nu m-am întâlnit niciodată. Cu George Simion, doar în Parlament. Nu avem proiecte politice comune, nici noi cu ei, nici ei cu noi.”, a spus acesta, adăugând că eventualele coincidențe de vot nu înseamnă o alianță.

În același timp, liderul PSD a apărat votul dat pentru proiectul de lege privind ONG-urile, invocând principiul transparenței. El a menționat că există dezbateri și critici în spațiul public și a dat asigurări că decizia finală va fi luată după analizarea tuturor punctelor de vedere, în Camera Deputaților, for decizional.

„Eu, ca principiu, sunt pentru transparență. Vom analiza toate punctele de vedere și vom alege o soluție echilibrată. Atâta timp cât se dorește transparență în toate domeniile, nu văd ce ar fi de ascuns”, a declarat Sorin Grindeanu.