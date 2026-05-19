Kelemen Hunor, atac dur la adresa AUR: „Când te aliezi cu AUR, produci pagube colaterale extrem de serioase”

Invitat, marți, la Digi24, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că „În momentul în care te aliezi cu AUR, produci niște pagube colaterale extrem de serioase pentru toată societatea, pentru toată țara”.

Astfel de pagube s-au întâmplat în 2021, iar efectele sunt văzute astăzi, a mai declarat el, în timp ce pagubele care au loc azi vor fi vizibile peste mai mulți ani.

El a menționat ca pagubă moțiunea din 2021, când alianța dintre PSD și AUR a dus la căderea guvernului Cîțu, care a picat tot cu un număr record de voturi.

Despre moțiunea de cenzură din 2021, liderul UDMR a precizat că îi spunea lui Dan Barna să nu plece de la guvernare, deoarece „primul pas nu trebuie să fie supărarea și fuga din guvernare”, sugerând că „în politică orice supărare, la un moment dat, trebuie pusă în paranteză, dacă vrei să găsești o soluție constructivă”.