Kelemen Hunor: În acest moment nu există o soluție pentru formarea unei majorități. Teama anticipatelor va coagula o majoritate

Kelemen Hunor a declarat marți seara, la Digi 24, că, în acest moment, nu există o soluție pentru formarea unei majorități guvernamentale stabile, dar teama anticipatelor va coagula o majoritate la a doua nominalizare.
Oana Antipa
19 mai 2026, 21:25, Politic
Kelemen Hunor a apreciat că perspectiva alegerilor anticipate ar putea determina partidele să formeze ulterior o majoritate în Parlament.

Liderul UDMR a afirmat că prima rundă de consultări politice a arătat dificultatea formării unei coaliții, în condițiile pozițiilor divergente ale partidelor parlamentare.

„În acest moment nu există o soluție. Nu există o soluție cu care pot să merg în Parlament și să spun că aceasta este majoritatea și acesta este programul de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

El a susținut că formarea unei majorități „cât de cât transparentă, corectă” este aproape imposibilă în actualul context politic și că dialogul dintre partide trebuie continuat.

Potrivit liderului UDMR, o eventuală respingere în Parlament a unei prime propuneri de premier ar putea schimba pozițiile formațiunilor politice.

„Poate, după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor lua o altă perspectivă și o altă abordare din partea fiecăruia”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a adăugat că teama de alegeri anticipate ar putea determina partidele să flexibilizeze negocierile și să susțină o formulă guvernamentală.

„La o a doua nominalizare, de teama anticipatelor, sigur se va coagula o majoritate”, a afirmat liderul UDMR.

El a atras atenția și asupra presiunii termenelor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, precizând că până la sfârșitul lunii iunie ar trebui adoptate mai multe acte normative pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

În opinia sa, pentru acest lucru este nevoie atât de un guvern funcțional, cât și de o majoritate parlamentară capabilă să susțină măsurile necesare.

