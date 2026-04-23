Diana Buzoianu: Alegerile anticipate, o „variantă foarte bună" dacă se prelungește criza politică

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi, că alegerile anticipate ar putea deveni o soluție dacă actuala criză politică se prelungește.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
23 apr. 2026, 20:50, Politic

Diana Buzoianu a declarat că nu poate spune, în acest moment, dacă actualul guvern va rezista unei moțiuni de cenzură.

„N-aș ști să vă spun în momentul de față, pentru că încă n-au fost purtate negocierile”, a afirmat Buzoianu, întrebată la Antena 3 CNN cum ar putea rezista Executivul fără o majoritate parlamentară.

Ea a precizat că discuțiile vor fi purtate „cu absolut toți parlamentarii care vor vota”, iar rolul principal în aceste negocieri îl vor avea liderii grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților.

Diana Buzoianu a adăugat că vede alegerile anticipate ca o soluție în cazul în care criza politică se prelungește.

„Matematica este foarte simplă. Dacă vor decide să voteze împotriva acestui guvern, trebuie să ne reîntoarcem și să creăm un nou guvern. Dacă guvernul respectiv pică, ceea ce are toate șansele, pentru că nu prea se formează o majoritate cu partidele care sunt în momentul de față în această criză politică, ne putem întoarce oricând la alegeri anticipate și la votul oamenilor. Să știți că eu chiar cred în asta”, a mai spus ministra Mediului.

„Eu cred că este o variantă foarte bună dacă această criză politică se lungește foarte mult, pentru că românii eu nu cred că au votat circul politic care este acum. Și cred că ultimul vot pe care l-au dat, l-au dat tocmai ca să nu mai fie făcut acest circ politic”, a mai declarat Buzoianu.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Ce cred ucrainenii despre România după patru ani de invazie rusă la scară largă – sondaj
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor