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Dungaciu: „În condițiile actuale, ar trebui să avem alegeri anticipate”

Prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat că „trebuie să avem alegeri anticipate, măcar să avem niște majorități din interiorul cărora să putem gestiona criza”.
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Ioana Târziu
05 iun. 2026, 14:27, Off the record
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Invitat, vineri, la emisiunea „OFF the Record” de la MEDIAFAX, prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat că „în condițiile actuale, ar trebui să avem alegeri anticipate”.

El a explicat că „președintele s-a antepronunțat când a spus că nu vor fi alegere anticipate”.

„Noi spunem că, în condițiile actuale, măcar să ajungem la situația de competitivitate politică din Bulgaria și Ungaria. Trebuie să avem alegeri anticipate, măcar să avem niște majorități din interiorul cărora să putem gestiona criza”, a precizat Dungaciu.

„Suntem într-o situație în care discutăm majoritățile și tensiunea internă din interiorul celor care guvernează, în loc să discutăm problemele României”, a mai menționat prim–vicepreședintele AUR.

De asemenea, a declarat că „după alegerile anticipate vor guverna două partide, nu patru. Deci ce pierde un partid la parlamentare, poți să câștigi la executiv”.

„Acum se împart între patru partide locurile la executiv. Data viitoare se vor împărți două partide locurile la executiv”, a precizat Dungaciu.

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