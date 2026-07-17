Prima pagină » Politic » Oana Gheorghiu: Reforma s-ar putea face dacă partidele nu ar mai minți

Oana Gheorghiu: Reforma s-ar putea face dacă partidele nu ar mai minți

Vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește despre condițiile reformei companiilor de stat și despre riscurile unei majorități parlamentare unice.
„It takes two to tango”. Ciucu face caracterizarea unor politicieni: de la Băsescu, la Rogobete și Fritz
„It takes two to tango”. Ciucu face caracterizarea unor politicieni: de la Băsescu, la Rogobete și Fritz
Ciucu, despre șantierele din Capitală: „S-a mai construit atât în București doar când comuniștii au ridicat cartierele-dormitor”
Ciucu, despre șantierele din Capitală: „S-a mai construit atât în București doar când comuniștii au ridicat cartierele-dormitor”
Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor aduse de Tomac: Era clar că ministerele erau puse pentru PSD
Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor aduse de Tomac: Era clar că ministerele erau puse pentru PSD
„Pentru mine e periculos să conduc” – Ciucu, despre mașina de serviciu
„Pentru mine e periculos să conduc” – Ciucu, despre mașina de serviciu
Oana Gheorghiu, reacție la decizia CJUE: Este foarte nedrept ca faptele de corupție să se prescrie. S-a creat o mare frustrare în societate
Oana Gheorghiu, reacție la decizia CJUE: Este foarte nedrept ca faptele de corupție să se prescrie. S-a creat o mare frustrare în societate
Andreea Tobias
17 iul. 2026, 21:36, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit, la B1 TV, despre condițiile reformei companiilor de stat. Ea a fost întrebată dacă o reformă serioasă e posibilă doar după alegeri anticipate.

Potrivit vicepremierului, reforma ar fi posibilă atunci când partidele care promit schimbare chiar s-ar ține de cuvânt.

Ea a spus că partidele vorbesc despre reformă de ani de zile, dar rareori o pun în practică. Gheorghiu a menționat că guvernul a început deja reforma reală. Din această cauză, o parte din susținători s-a supărat și a plecat de la guvernare.

„Cred că această reformă s-ar putea face atunci când partidele care spun că vor reformă, nu ar mai minți. Pentru că, în general, partidele, după cum știm, și PSD și toată lumea, vine și spune că vrea să facă reformă și promite reformă, dar când ajunge să o facă, nu mai face”.

Ce părere are despre o majoritate parlamentară unică

Vicepremierul a spus că nu știe dacă un singur partid poate avea majoritate în Parlament.

Ea a adăugat că nu e sigură nici dacă acest lucru ar fi sănătos pentru democrație.

Potrivit vicepremierului interimar, sănătos ar fi ca politica să se bazeze pe adevăr, nu pe manipularea oamenilor.

Gheorghiu a subliniat că reforma companiilor de stat trebuie făcută, pentru că actuala situație generează pierderi mari la buget.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Date noi despre operațiunea de „destructurare” a grupării gospodinelor din Gara de Nord. Cum a reușit Miruță să realizeze „flagrantul” și de unde a primit ministrul informația
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Radu Miruță a demis-o pe directoarea din Ministerul Transporturilor acuzată că ar fi avut un atelier privat de ciocolată chiar în Gara de Nord
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da