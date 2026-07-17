Oana Gheorghiu: Reforma s-ar putea face dacă partidele nu ar mai minți

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit, la B1 TV, despre condițiile reformei companiilor de stat. Ea a fost întrebată dacă o reformă serioasă e posibilă doar după alegeri anticipate.

Potrivit vicepremierului, reforma ar fi posibilă atunci când partidele care promit schimbare chiar s-ar ține de cuvânt.

Ea a spus că partidele vorbesc despre reformă de ani de zile, dar rareori o pun în practică. Gheorghiu a menționat că guvernul a început deja reforma reală. Din această cauză, o parte din susținători s-a supărat și a plecat de la guvernare.

„Cred că această reformă s-ar putea face atunci când partidele care spun că vor reformă, nu ar mai minți. Pentru că, în general, partidele, după cum știm, și PSD și toată lumea, vine și spune că vrea să facă reformă și promite reformă, dar când ajunge să o facă, nu mai face”.

Ce părere are despre o majoritate parlamentară unică

Vicepremierul a spus că nu știe dacă un singur partid poate avea majoritate în Parlament.

Ea a adăugat că nu e sigură nici dacă acest lucru ar fi sănătos pentru democrație.

Potrivit vicepremierului interimar, sănătos ar fi ca politica să se bazeze pe adevăr, nu pe manipularea oamenilor.

Gheorghiu a subliniat că reforma companiilor de stat trebuie făcută, pentru că actuala situație generează pierderi mari la buget.