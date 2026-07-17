Oana Gheorghiu, despre atacurile cibernetice: O vulnerabilitate care uneori poate să vină dintr-o scăpare, dintr-o neglijență

„Conducătorul unei instituții să știți că nu poate să controleze fiecare lucru. Ar fi absolut imposibil.

Fiecare om care are o poziție trebuie să-și facă treaba. Din ce am citit în spațiul public, unele parole erau pe internet. Asta este clar o scăpare, o neglijență. Dar nu mă pot pronunța până când nu se fac analizele și nu se vede exact care a fost vulnerabilitatea”, a spus Oana Gheorghiu la B1Tv.

Ea susține că instituțiile pot să își facă treaba și că este suficent un om care să greșească.

„Pentru că nu poți să controlezi ce face omul care se ocupă de această platformă în fiecare minut. Nu știi dacă el a pus undeva pe net parola, dacă el nu și-a făcut actualizările. Eu cred că instituțiile își fac treaba, sau cel puțin la nivelul acesta de securitate cibernetică măsurile au fost luate. E pur și simplu o vulnerabilitate care uneori poate să vină dintr-o scăpare, dintr-o neglijență”, a mai spus Gheorghiu.

Vicepremierul susține că România trebuie să întărească măsurile de securitate.

„Așa că ar trebui să folosim aceste două incidente extrem de importante și extrem de periculoase în același timp, dar să le folosim ca o lecție astfel încât lucrurile astea să nu se mai întâmple și să atragem atenția departamentelor de IT, ale instituțiilor publice, că trebuie să facă aceste actualizări și să aibă grijă ce fac cu parolele, ce parole pun”, a declarat Oana Gheorghiu.

Despre compania care gestionează Palatul CFR

Oana Gheorghiu a vorbit și despre compania care gestionează Palatul CFR.

„Această companie ne-a tras atenția pentru că este compania care gestionează și face și mentenanța Palatului CFR, acolo unde știți că liftul a căzut cu șapte oameni care au fost răniți. Ea, practic, gestionează această clădire, închiriază altor instituții ale statului și probabil intermediază reparații și pentru că nu cred că face ea însăși aceste reparații la lifturi, sunt convinsă că poate fi eficientizată”, a spus vicepremierul.

Oana Ghoerghiu spune că aceasta nu este singura companie care închiriază clădiri ale statului român.

„Avem mai multe astfel de companii și atunci cred că este cazul să ne uităm cel puțin, la nivelul Bucureștiului, toate companiile care dețin clădiri ale statului român și care se ocupă cu lucrul ăsta, probabil că trebuie făcută o singură companie, centralizată, eficientizată în muncă”, a a dăugat ea.