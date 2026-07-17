4 rânduri pe Facebook. Nicio argumentație a procurorului

Șeful Biroului de urmărire penală și criminalistică din cadrul SUPC- procurorul Rareș Stan l-a pus oficial sub acuzare pe deputatul Dan Tănasă (AUR) pentru comiterea infracțiunii de incitarea la violență, ură sau discriminare.

În ordonanța consultată de Mediafax și toate procesele verbale emise în dosar, procurorul Rareș Stan prezintă o singură postare pe Facebook a deputatului pe care o încadrează „faptă” și automat „infracțiune”:

„la data de 19 august 2025, suspectul Tanasă Dan, deputat în Parlamentul României, a incitat publicului, la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia şi Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie, prin publicarea рe platforma de socializare, accesibilă publicului, unde figurează cu numele de utilizator Dan TANASĂ, a mesajului:

„Refuzați comanda dacă acesta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii de incitarea la violență, ură sau discriminare, prev. de art. 369 C.pen”, arată documentele PG.

Ordonanța procurorului Stan are o pagină, nu conține niciun fel de argumentație iar în alte procese verbale magistratul prezintă doar drepturile procesuale ale deputatului.

Dosarul care-l privește pe Dan Tănasă a fost deschis de Parchetul General în 2025, la plângerea polițistului Mihai Godină.

Reacția AUR: „Cazul caz ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea libertății de exprimare”

După ce deputatul Dan Tănasă a fost pus sub acuzare, partidul AUR a condamnat “ferm” și oficial mișcarea procurilor.

“Dan Tănasă a atras atenția publică asupra importului masiv de muncitori necalificați din Asia și Africa, îndemnând românii să prioritizeze livrările făcute de conaționali.

Este vorba despre un abuz evident, un nou episod prin care se încearcă pedepsirea unui parlamentar pentru simplul fapt că și-a exprimat o poziție publică legitimă.

Deputatul Dan Tănasă nu a instigat la violență împotriva nimănui, ci a atras atenția, într-un mod direct și necesar, asupra unei probleme grave cu care se confruntă România: importul necontrolat de forță de muncă necalificată din Asia și Africa, care afectează piața muncii din România, securitatea cetățenilor și identitatea națională. În loc să dezbată aceste realități, autoritățile aleg să îl ancheteze pe cel care le semnalează.

Respingem categoric încercarea de a pune semnul egal între critica unei politici publice și instigarea la ură. Într-o democrație autentică, parlamentarii au nu doar dreptul, ci și obligația de a aduce în atenția opiniei publice problemele pe care le consideră relevante pentru România, fără teama că vor deveni ținta unor anchete pentru opiniile exprimate.

Acest caz ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea libertății de exprimare și la riscul ca instrumentele statului să fie folosite pentru descurajarea vocilor critice. Într-un stat democratic, răspunsul la o opinie politică trebuie să fie o altă opinie, nu deschiderea unor proceduri penale care pot avea un efect de intimidare asupra dezbaterii publice.

Solicităm oprirea imediată a oricărei forme de abuz împotriva reprezentanților partidului AUR și încetarea utilizării justiției ca instrument de intimidare a vocilor care apără interesele României”, a anunțat AUR.