AUR nu susține folosirea banilor din Pilonul II de pensii în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat și respinge orice tentativă de manipulare pe această temă

Deși au existat parlamentari care au semnat această inițiativă, aceștia și-au retras semnăturile în această săptămână după ce au constatat eroarea.

Mai mult, întreaga dezbatere este construită pe premise false. Fondurile din Pilonul II sunt administrate după reguli stricte de prudențialitate și pot fi investite în companii listate pe piața de capital. Care sunt, concret, companiile din industria de apărare din România listate la bursă în care s-ar putea face astfel de investiții?

Administratorii fondurilor de pensii nu investesc în funcție de codul CAEN al unei firme, ci în funcție de performanța financiară, rentabilitate și regulile legale care protejează economiile viitorilor pensionari. Cine încearcă să transforme această dezbatere într-o temă de propagandă ori nu cunoaște modul în care funcționează Pilonul II, ori încearcă deliberat să manipuleze opinia publică.

Poziția AUR este clară: economiile românilor nu trebuie folosite ca instrument de manipulare politică, iar orice modificare privind Pilonul II trebuie să respecte interesul exclusiv al viitorilor pensionari și principiile unei administrări prudente și responsabile.