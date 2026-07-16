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Codul Urbanismului ajunge pe masa președintelui: liderii partidelor, chemați la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan are programate joi consultări cu reprezentanții principalelor formațiuni politice și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale pe tema Codului Urbanismului. În aceeași zi, șeful statului va participa și la inaugurarea unei expoziții dedicate relațiilor dintre România și Statele Unite.
Codul Urbanismului ajunge pe masa președintelui: liderii partidelor, chemați la Palatul Cotroceni
Sursa foto: Mediafax Foto
Oana Antipa
16 iul. 2026, 08:28, Politic
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Președintele Nicușor Dan va găzdui joi, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o întâlnire dedicată Codului Urbanismului, unul dintre proiectele legislative considerate esențiale pentru reforma în domeniul construcțiilor și al dezvoltării urbane.

La consultări au fost invitați reprezentanți ai Partidului Social Democrat (PSD), Partidului Național Liberal (PNL), Uniunii Salvați România (USR), Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), precum și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Cine participă la discuții

Potrivit informațiilor comunicate de Administrația Prezidențială, delegațiile formațiunilor politice vor fi reprezentate de Rareș Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu și Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR) și Gheorghe Nacov (Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale).

Administrația Prezidențială nu a oferit detalii privind agenda discuțiilor sau eventualele decizii care ar putea fi adoptate în urma consultărilor.

Codul Urbanismului, unul dintre proiectele așteptate de administrațiile locale

Codul Urbanismului este unul dintre cele mai importante proiecte legislative din domeniul dezvoltării teritoriale, fiind destinat să simplifice și să unifice reglementările privind amenajarea teritoriului, autorizarea construcțiilor și planificarea urbană.

Documentul este urmărit cu interes atât de autoritățile locale și investitori, cât și de organizațiile profesionale din domeniul construcțiilor și arhitecturii, în condițiile în care actualul cadru legislativ este considerat de mulți specialiști excesiv de complex și dificil de aplicat.

Expoziție dedicată relațiilor româno-americane

În a doua parte a zilei, de la ora 17:00, președintele Nicușor Dan va participa la vernisajul expoziției „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, organizată la Muzeul Național de Istorie a României.

Evenimentul este dedicat evoluției relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite și evidențiază momente importante din cooperarea dintre cele două state, în contextul consolidării parteneriatului strategic româno-american.

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