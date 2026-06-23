Consultări la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan nu desemnează astăzi premierul – surse | Grindeanu spune că PSD este gata să își asume guvernarea | Simion: Fără AUR nu se poate | Propunerea PNL este pactul național

UPDATE Nicușor Dan discută cu parlamentarii neafiliați

Președintele Nicușor Dan discută, de la ora 18:00, cu parlamentarii neafiliați, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Discuția are loc după întâlnirile cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România, de la ora 17:00, și cu grupul PACE – Întâi România, de la ora 17:30.

UPDATE Surse: Nicușor Dan nu va desemna premierul

Președintele Nicușor Dan nu va face astăzi o desemnare pentru funcția de prim-ministru, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Șeful statului ar urma să le dea timp partidelor să continue discuțiile și negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare.

UPDATE SOS România și POT au intrat la consultările de la Cotroceni

Consultările de la Palatul Cotroceni au continuat cu SOS România, de la ora 16:00, și POT, de la ora 16:30, în cadrul discuțiilor convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Delegația SOS România a fost condusă de Diana Șoșoacă, iar delegația POT de Anamaria Gavrilă.

UPDATE Victor Ponta, propunerea UPR pentru funcția de premier

Grupul parlamentar Uniți pentru România îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit unui comunicat transmis de UPR, propunerea vine în contextul unei crize politice prelungite și al unei situații economice „extrem de delicate”, marcate de riscuri de degradare a ratingului suveran, presiune asupra cursului valutar, inflație persistentă și erodarea puterii de cumpărare a milioane de familii românești.

Victor Ponta a transmis pe Facebook că este „onorat și recunoscător” pentru încrederea colegilor săi.

„Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea colegilor mei din Grupul «Uniți pentru România»!”, a scris Victor Ponta.

El a adăugat că nu va refuza să își asume o asemenea responsabilitate, dacă i se va cere.

UPDATE Kelemen Hunor: „Am prezentat trei variante”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în urma consulărilor cu președintele Nicușor Dan, că nu se mai urmărește refacerea vechii coaliții, propunând în schimb două variante de guvern minoritar și refacerea formulei PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților.

„Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD. Dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și, bineînțeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte și au votat guvernul Veștea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minoritățile etnice, tot pe bază de înțelegere de susținere parlamentară”, susține Kelemen Hunor.

„A treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire. Dar asta ar însemna, iarăși, o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă. Adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR, plus grupul minorităților, asta ar asigura o stabilitate mai bună și o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne așteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus președintele UDMR.

UPDATE Dominic Fritz: USR nu va susține un guvern cu PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern că partidul său nu va susține un executiv din care să facă parte PSD.

„I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziție care nu este nouă. Cu mare consecvență am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară”, a declarat liderul USR.

„Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles, suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD”, a afirmat Fritz.

UPDATE: PNL se angajează să dea vot de instalare unui guvern format în jurul PSD sau unul din coaliția PNL-USR-UDMR

„Date fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu Partidul Național Liberal le-a generat, considerăm că după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două ori, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm, de guvern cu partenerii noștri”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE Simion: Fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de premier

Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și delegația AUR a început.

Delegația AUR e formată din liderul formațiunii, George Simion, Petrișor Peiu, Gianina Șerban, Adrian Axinia și Gheorghe Piperea.

Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formarea unei majorități guvernamentale stabile nu este posibilă fără implicarea partidului său. Acesta a susținut că AUR a venit la discuțiile cu președintele cu o propunere proprie de premier.

„România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al țării, în urma acelor alegeri PSD-ul a fost cel mai votat partid. Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni”, a declarat George Simion.

UPDATE: Grindeanu spune că PSD își asumă un guvern rapid

Sorin Grindeanu spune, după consultările de marți cu președintele Nicușor Dan, că PSD este gata să formeze un guvern care să intre cât mai rapid în funcție, dar nu cu AUR.

„E vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SIFE, este vorba de economie și de aceea PSD au înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să își asume guvernarea. De asemenea, acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare, așteptăm finalul acestor consultări, iar PSD este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern care, urmare acestor discuții pe care președintele le va avea, să intre cât mai rapid în funcție”, a spus Sorin Grindeanu.

UPDATE: Social-democrații care au mers la Cotroceni

Din delegația PSD fac parte Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacşu, Natalia Intotero și Doina Fedorovici.

UPDATE: Mesajul lui Nicușor Dan înainte de a discuta cu partidele

Președintele Nicușor Dan a spus, într-un mesaj pe X, ce le va cere partidelor la consultările de marți.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a spus Nicușor Dan.

În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 23, 2026

UPDATE: Grindeanu premier sau premier susținut de coaliția de Dreapta

PNL, USR și UDMR nu vor merge împreună la consultările cu președintele Dan, deși cele 3 partide au activat până acum, în plină criză politică, ca un pol de dreapta. Liderii celor 3 partide se consultă însă în vederea unei poziționări, în mare parte comună, pe viitoarea soluție guvernamentală.

Surse politice susțin că cele 3 partide vor cere la consultări formarea unui guvern minoritar de dreapta, cu un premier comun, desemnat de președintele Nicușor Dan, dar care să nu fie Ilie Bolojan.

De cealaltă parte, și PSD ia în calcul un guvern minoritar, dar în jurul PSD.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a spus aseară că PSD nu fuge de responsabilitatea guvernării dacă președintele Nicușor Dan îi va încredința mandatul în urma unor noi consultări.

Fostul prim-ministru Ludovic Orban îi solicită președintelui Nicușor Dan să nu îl desemneze pe Sorin Grindeanu în funcția de premier. Într-o postare publicată pe Facebook, Orban susține că o astfel de decizie ar reprezenta o nouă eroare politică și ar prelungi blocajul guvernamental.

Totuși, deputata social-democrată Natalia Intotero a spus, la RFI, că prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu și că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate.

Știre inițială:

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, transmite Administrația Prezidențială.

Consultările vor avea loc marți, 23 iunie 2026, după următorul program:

• Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.