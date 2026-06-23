Orban se opune desemnării lui Grindeanu, înainte de consultările de azi: „Este un lider politic aproape de faliment”

„Sub nicio formă Grindeanu”, își începe Ludovic Orban mesajul. Acesta afirmă că „Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD”.

Orban afirmă că PSD a eșuat în încercarea de a forma o majoritate

În opinia fostului lider liberal, Partidul Social Democrat nu mai poate solicita o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. El argumentează că precedentele încercări de formare a unui guvern nu au obținut sprijinul necesar în Parlament.

„PSD este cel care a eșuat de două ori în tentativa de a obține majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate și susținute doar de PSD”, afirmă Orban.

Acesta adaugă că „PSD nu are cum să mai primească și a treia oară mandat de la președinte, după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament”.

Critici directe la adresa lui Sorin Grindeanu

În mesajul său, Ludovic Orban formulează și o serie de critici la adresa liderului PSD. El susține că Sorin Grindeanu nu mai beneficiază de sprijin politic și nici de încredere publică.

„Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susținere publică, având o cotă de încredere aproape de … genunchiul broaștei”, a scris fostul premier.

Orban mai afirmă că „niciun partid parlamentar nu îl mai acceptă pe Grindeanu nici măcar ca partener de dialog”. Totodată, acesta susține că fostul premier „a demonstrat clar că nu are pregătirea, cunoștințele și calitățile necesare pentru a conduce un guvern”.

Apel către președinte pentru desemnarea unui premier susținut de PNL, USR și UDMR

Ludovic Orban îi cere șefului statului să nu îi încredințeze mandatul de premier lui Sorin Grindeanu. „Domnule președinte, vă somez să nu mai comiteți încă o gafă, care, cu siguranță, va prelungi și adânci criza. Nu îl desemnați premier pe Grindeanu!”, se arată în mesaj.

În final, fostul premier propune o altă variantă pentru formarea viitorului Executiv. „Opinia mea este că singura soluție decentă pe care o mai aveți la dispoziție este să desemnați un premier susținut de PNL, USR și UDMR, care să se ducă în fața Parlamentului cu un guvern minoritar reformist”, afirmă Ludovic Orban.

Acesta consideră că, în cazul respingerii unei noi propuneri de guvern, președintele ar trebui să utilizeze mecanismele constituționale privind dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.