Bolojan: PNL se angajează să dea vot de instalare unui guvern format în jurul PSD sau unul din coaliția PNL-USR-UDMR

Bolojan a declarat, după consultări, că PNL consideră că o formulă realistă prin care România poate avea într-un termen scurt un guvern învestit este o formulă care să se bazeze pe un acord politic, un pact pentru România care să fie valabil până la sfârșitul anului, în care forțele politice care înțeleg situația dificilă a țării l-ar semna.

Acest pact ar trebui să cuprindă aspecte care țin de condiționările pe care le are România din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în așa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție sub formă de granturi și să nu piardă finanțarea investițiilor importante la autostrăzi, în școli, în spitale.

De asemenea, pactul ar trebui să aibă prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprise în pact, „în așa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”.

„Date fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu Partidul Național Liberal le-a generat, considerăm că după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două ori, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm, de guvern cu partenerii noștri”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a precizat că în cursul zilei de marți PNL va avea un Birou Național în care se vor clarifica aceste aspecte.

„Considerăm că ar fi bine ca în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate să se vină cu o propunere, care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a adăugat Ilie Bolojan.