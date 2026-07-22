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George Simion: M-am întâlnit și informal cu Nicușor Dan în timpul negocierilor pentru Guvern

George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac.
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Andreea Tobias
22 iul. 2026, 16:40, Politic
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Liderul AUR George Simion a dezvăluit, la emisiunea „Ai Aflat!” Cu Ionuț Cristache” că Adrian Veștea și Eugen Tomac, consilier prezidențial, l-au chemat la negocieri pe deputatul Muhammad Murad pentru a rupe din voturile AUR, astfel încât să treacă guvernul Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze Guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă.

Nicușor Dan spune că niciunul dintre consilierii prezidențiali nu s-a implicat în discuțiile pentru formarea unei majorități.

Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR?

Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus George Simion.

Simion a mai povestit că a fost la întâlniri formale și informale la Cotroceni și a discutat cu toată lumea.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile.

Concluzia AUR – nu votează niciun guvern dacă nu face parte din el

George Simion a mai spus că partidul nu va vota niciun guvern din care nu face parte și, mai mult, ca al doilea partid din Parlament, nu are funcții de conducere în statul român.

„Concluzia AUR este că, dacă nu facem parte dintr-un guvern și dacă nu ocupăm funcții importante în statul român, nu putem face parte dintr-o coaliție de guvernare. Nici atât timp cât nu suntem implicați în luarea deciziilor.

Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan.”

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