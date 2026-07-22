Mari probleme în noua lege a Integrității, inițiată de PNL și susținută de USR. Și de ce nu votează PSD

Proiectul de lege privind noua lege a Integrității a fost depus ieri, la Parlament, de către ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, în numele PNL. Legea – care ar avea impact direct pe atribuțiile Agenției Naționale Integritate (ANI) în cazul în care ar fi votată – conține deja amendamente depuse de USR și UDMR și multe controverse.

Cea mai mare problemă: Averile demnitarilor rămân secrete. PSD nu este de acord

Chiar dacă după decizia CCR, atât liderii PNL cât și cei ai USR dar și președintele Nicușor Dan au promis că vor susține ca declarațiile de avere ale demnitarilor să fie din nou publice, noua lege a integrității inițiată de PNL menține secretizarea declarațiilor de avere.

Ce prevede proiectul de lege al PNL:

„Obligația de depunere a declarațiilor de avere și de interese nu atrage publicitatea acestora. Declarațiile de avere de interese ale persoanelor prevăzute (…) se păstrează în evidența Agenției, cu asigurarea confidențialității acestora, fără a fi făcute publice, pe o perioadă de 7 ani de la data transmiterii acestora prin intermediul e-DAI”.

Ce spune PSD, prin Sorin Grindeanu: „Vi se pare normal să nu fie transparență? PSD-ul nu este de acord și nu va vota. PSD-ul este de acord cu transparentizarea întregului proces. Acum în Parlament vor ca totul să fie la secret, să oprească accesul public la informații, să anonimizeze date și să-și ascundă averile. Este o ipocrizie revoltătoare”.

Controversatul prag de la abuzul în serviciu, mutat în zona integrității. PSD nu este de acord

Deși în cazul deciziilor CCR privind introducerea pragului în cazul situației de abuz în serviciu, atât PNL cât și USR nu au fost de acord cu această prevedere, în cazul situațiilor ce vizează integritatea PNL și USR doresc prag:

Ce prevede proiectul de lege al PNL:

„Prin excepție de la alin. (24), în cazul conflictelor de interese, inspectorul de integritate poate dispune motivat, în mod excepțional, neaplicarea interdicției prevăzute la alin. (2) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (24) lit. a) și b) impactul financiar rezultat ca urmare a conflictului de interese este mai mic de un salariu minim brut pe economie .”

la alin. (2) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (24) lit. a) și b) .” „Inspectorul de integritate dispune prin raport individualizarea interdicției de pånä la 3 ani aplicarea acesteia în mod proportional, după cum urmează: diminuarea cu 20% dacă impactul financiar rezultat urmare a conflictului de interese este mai mic de 2 salarii minime brute pe economie „.

Ce spune PSD, prin liderul Sorin Grindeanu: „Mai mult, au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când a fost vorba de pragul la abuzul în serviciu? „S-a legiferat hoția”. USR pune prag. Campionii transparenței își arată adevărata lor față. (…)Vi se pare normal să punem prag? PSD nu este de acord”.

Reducerea interdicțiilor: Aleșii locali nu mai sunt în conflict de interese când emit sau votează acte administrative care vizează banul public. Scapă și rudele primarilor. PSD nu este de acord.

O situație aproape bizară o reprezintă prevederea din noul proiect de lege al PNL care scapă primarii (aleșii locali) de situații de conflict de interese atunci când acestea au impact direct pe banul public. Pentru a putea realiza acest lucru, PNL propune prin proiect inclusiv modificarea Codului Administrativ al României, nu numai a legii ANI.

Ce prevede proiectul de lege al PNL:

La articolul 228 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al Romåniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificärile completärile ulterioare, după alineatul (1), se introduc trei noi alineate, alin. (11) — (13), cu urmätorul cuprins :

: „ Nu se află în situatie de conflict de interese alesul local care propune, în cazul primarului, respectiv votează, în cazul consilierului local, bugetul, rectificări bugetare sau studii de fezabilitate pentru lucrări edilitare in cadrul unității administrativ-teritoriale , cu exceptia situatiei in care sunt alocate fonduri către entităti reglementate de Legea societä!ilornr. 31/1990 (…) care ar putea produce un folos material pentru alesul local, soțul, soția ori rudele sau afini până la gradul al II-lea inclusiv .

, cu exceptia situatiei in care sunt alocate fonduri către entităti reglementate de Legea societä!ilornr. 31/1990 (…) . „Nu se află în situație de conflict de interese, alesul local care emite sau participă la emiterea sau adoptarea unui act administrativ în exercitarea competentelor legale in lipsa oricărei marje de apreciere , prin care se produce un folos pentru soțul, soția sau rudele ori afinii până la gradul al II-lea inclusiv ale acestuia, intr-un cuantum determinat legal, a cărui întindere nu poate fi influențată prin manifestarea sa de voință „.

, „. „ Nu se află în situație de conflict de interese alesul local care emite sau participă la emiterea sau adoptarea unui act administrativ cu caracter normativ .”

Ce spune președintele PSD, Sorin Grindeanu: „Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducere interdicțiilor privind integritatea. Un exemplu clar este că se modifică Codul Administrativ pentru ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat”.

Ce amendamente problematice a depus USR

După discuțiile PSD cu conducerea Agenției Naționale de Integritate, Sorin Grindeanu susține că în legea PNL și amendamentele propuse de USR și UDMR au mai fost descoperite probleme în lege:

Amendament USR : „În cazul în care toate condițiile de la alin. (24) sunt îndeplinite în mod cumulativ, inspectorul nu aplică prin raport interdicția de până la 3 ani.”

: „În cazul în care toate condițiile de la alin. (24) sunt îndeplinite în mod cumulativ, Amendament USR : „Dacă nu există o sancțiune rămasă definitivă pentru nedepunerea declaraţiilor de avere și a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege în ultimii 3 ani și dacă nu există un raport de evaluare în condiţiile prezentei legi rămas definitiv în ultimii 3 ani și dacă perioada pentru care s-a aflat în incompatibilitate este mai mică de 6 luni și dacă impactul financiar rezultat urmare a conflictului de interese este mai mic de 2 salarii minime brute pe economie, atunci i nspectorul de integritate nu dispune prin raport interdicția de până la 3 ani”.

: „Dacă nu există o sancțiune rămasă definitivă pentru nedepunerea declaraţiilor de avere și a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege în ultimii 3 ani și dacă nu există un raport de evaluare în condiţiile prezentei legi rămas definitiv în ultimii 3 ani și dacă perioada pentru care s-a aflat în incompatibilitate este mai mică de 6 luni și dacă impactul financiar rezultat urmare a atunci Amendament USR : „În cazul actelor administrative adoptate de organe colegiale, nulitatea absolută prevăzută la alin. (1) intervine numai dacă, în lipsa votului persoanei aflate în conflict de interese, actul nu ar fi întrunit majoritatea cerută de lege pentru adoptare.”

: „În cazul actelor administrative adoptate de organe colegiale, prevăzută la alin. (1) Amendament USR : „Acțiunea în constatare menționată la alin. (2) poate fi introdusă numai cu notificarea prealabilă a beneficiarului menționat în raportul Agenției aferent actului vizat”.

Sorin Grindeanu: „PSD nu este de acord. Punct!”

„O problemă este proiectul de lege privind integritatea, depus ieri la Camera Deputaților de către PNL. Ce avertizam încă de săptămâna trecută, s-a întâmplat. PSD nu va accepta vreodată, ca sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv. Am avut astăzi o discuție cu conducerea ANI și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile ANI. Așa ceva noi nu vom accepta”, a declarat astăzi, Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă la Parlament.

Președintele PSD a mai dat câteva exemple din prevederi controversate ale proiectului:

„ Au introdus de asemenea, condiții cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica prin raportul pe care îl face interdicția de până la 3 ani , așa cum era și până acum.

, așa cum era și până acum. Au introdus amendamente care amputează controlul ANI asupra averilor demnitarilor.

asupra averilor demnitarilor. Vor ca verificările din oficiu să fie limitate la maximum 5 ani . Iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de scapă cine poate și cine trage de timp.

. Iar dosarele să fie dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de scapă cine poate și cine trage de timp. Vor să nu mai fie conflict de interese nici când dau bani publici din ONG-urile din care fac parte. Și aici e de notorietate un dosar civil, în care este implicat dl Coliban, de la Brașov, USR, fix pe această speță.

din care fac parte. Și aici e de notorietate un dosar civil, în care este implicat dl Coliban, de la Brașov, USR, fix pe această speță. Mă aștept la o revoltă din partea societății civile și anunț public că PSD va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri.

și anunț public că PSD va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri. Nu vom susține niciunul din aceste articole. Restul-i gargară. PSD va propune publicarea declarațiilor de avere și de interese sub forma acestei fișe financiare de integritate.

și de interese sub forma acestei fișe financiare de integritate. PSD-ul vă spune, în acest moment, politic, că nu suntem de acord cu amendamentele pe care le-au făcut la acel proiect inițial cei din actuala coaliție de guvernare. Și vreau să vă spun ceva, că în acest moment mie nu mi se pare că mai vorbim de un episod izolat. Vorbim, până la urmă, de un tipar de comportament pe care începe să începe să definească și PNL-ul, și USR-ul .

. În acest moment este depus la secretariat un proiect de lege semnat de către PNL cu care, pe mai multe articole de lege care duc la știrbirea atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate, PSD-ul nu este de acord. Punct”.

În ceea ce privește situația lui Dominic Fritz, președintele USR, care este deja afectat de o condamnare definitivă pe un conflict de interese administrativ, Sorin Grindeanu a spus că modificările noii legi a ANI, propusă de PNL și susținută de USR, ar putea afecta situația juridică a primarilor care sunt în situația lui Fritz, dar încă nu au condamnări definitive.

„Fritz și-a luat deja o condamnare definitivă. Sigur că dorește să rămână în continuare primar al Timișoarei și să aibă prefect de Timiș ca să nu fie suspendat din funcție, că altfel și-ar pierde postul de președinte al USR, evident. Dar asta e o treabă politică. El și-a luat o condamnare. Pentru toți ceilalți, în schimb, procesele sunt în desfășurare. Și aici e o treabă juridică, dar mai mult decât atât”.

Nicușor Dan: „Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român?”

Pe 18 iunie 2026, Dominic Fritz a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție pentru conflict de interese administrativ legat de semnarea unui document urbanistic. În cazul său, efectele deciziei sunt imediate: pierderea mandatului de primar și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 3 ani. Însă până acum prefectul USR al Timișoarei a refuzat să pună în aplicare decizia executorie a ÎCCJ.

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că va contesta decizia ÎCCJ la CEDO.

Însă după condamnarea lui Fritz, o părere pe temă și-a exprimat și președintele Nicușor Dan, el însuși aflându-se în trecut într-un litigiu câștigat cu ANI.

„Hotărârea pe Dominic Fritz. Pe timing, ea era așteptată. N-a fost primul termen, a fost așteptată. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică sau este rolul ei să caute virgule în diverse acte pe care diverși funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească pentru că nu ar fi corect să o fac.

Dacă ne uităm la situația de fapt, orice român poate vedea lucrul aceasta. Haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședințe de județ, ca să nu zic Primăria Capitalei. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva pe legea integrității sancțiunile sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă”, a spus președintele Dan.

Depunerea controversatului proiectului de lege – care modifică amplu puterile ANI – de către PNL, susținut de USR, a venit după poziționarea președintelui Nicușor Dan, după problemele de integritate ale liderilor USR, dar reprezintă și un angajament asumat în cadrul PNRR.