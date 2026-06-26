Horia Georgescu indică cine ar fi tergiversat dosarul lui Klaus Iohannis: „A fost corupție pură”

Potrivit lui Horia Georgescu, dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis nu ar fi trebuit să fie judecat în apropierea alegerilor. Acesta a susținut că, în perioada în care Livia Stanciu conducea Înalta Curte de Casație și Justiție, procesul a fost tergiversat în mod intenționat.

„Doamna Livia Stanciu (…) a făcut tot posibilul să tergiverseze acest proces și să nu se judece. Speța domnului Klaus Iohannis era clară. Agenția Națională de Integritate câștigase în trecut. Nu trebuia să ajungem în preajma alegerilor ca acest proces să fie judecat”, a afirmat fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Georgescu: Corupție pură

Georgescu a mers mai departe, spunând că numirea Liviei Stanciu în funcția de judecător la Curtea Constituțională a reprezentat o recompensă pentru modul în care ar fi gestionat dosarul. „Ulterior, doamna Livia Stanciu a primit funcții pentru acest efort pe care l-a făcut, care, dacă ar trebui să-l definesc, ar fi că este corupție pură”, a afirmat Georgescu.

Livia Stanciu a fost numită judecător la Curtea Constituțională în 2016 de președintele Klaus Iohannis, pentru un mandat de nouă ani, care a expirat în 2025.

Georgescu: Toți ceilalți au pierdut. Domnul Iohannis a câștigat

Fostul președinte al ANI a afirmat că, în perioada în care conducea instituția, a solicitat oficial Înaltei Curți judecarea tuturor dosarelor similare aflate pe rol.

„Am făcut cerere legală și am cerut judecarea cazurilor, tuturor cazurilor aflate pe rolul ICCJ. Cred că aveam 10 sau 12 cazuri similare. Toți ceilalți au pierdut. Domnul Iohannis a câștigat acest proces. După ce a devenit președinte, evident”, a afirmat Horia Georgescu.

Faptele sunt prescrise

Potrivit lui Georgescu, Klaus Iohannis ar fi ajuns președinte al României aflându-se în stare de incompatibilitate.

„Nu știu de unde a primit Livia Stanciu inspirația să facă aceste lucruri, dar a acționat, din punctul meu de vedere, ilegal”, a afirmat acesta.

Georgescu a precizat însă că, în opinia sa, faptele la care face referire sunt prescrise. „Cred că faptele sunt prescrise, au trecut 10 ani”, a spus Georgescu.