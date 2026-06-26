„Degeaba merge la CEDO. E o păcăleală”. Horia Georgescu, despre condamnarea lui Fritz

Fostul președinte al ANI a declarat, despre condamnarea lui Dominic Fritz, că acesta „degeaba merge la CEDO. E o păcăleală”.

Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

Despre condamnarea lui Dominic Fritz de către ÎCCJ, Georgescu a declarat că „este norocos că s-a despășurat acest caz administrativ. Dar nu este exclus ca Parchetul să gestioneze o speță penală”.

Întrebat dacă Fritz ar trebui să fie în continuare primar, Georgescu a transmis că „Pentru conflict de interese nu există sancșiunea pierderii mandatului”.

Greșeala USR este că vede politica drept un mijloc de existență, spune fostul președinte ANI

Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a criticat vineri modul în care funcționează USR, susținând că una dintre principalele greșeli ale partidului este că mulți dintre membrii săi privesc politica drept „un mijloc de existență”.

El consideră că formațiunea și-ar putea recâștiga locul în politica românească dacă ar reveni la valorile care au stat la baza înființării sale.

„Legea ANI e praf. A devenit o sinecură”. Fostul președinte ANI, despre verificarea declarațiilor de avere

Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

„Legea ANI acum este praf. Asta e situația”, a declarat Georgescu în cadrul emisiunii.

Acesta a adăugat că „sunt multe aberații în lege, pentru că nu ne-am adaptat legislația”.

„Sunt peste 300 de milioane de persoane care depun declarații de avere și de interese. Este o prostie”, a transmis fostul președinte ANI.

Fostul președinte ANI, despre anularea alegerilor: „Cred că a fost o treabă internă, cu interferențe externe”

Horia Georgescu, fostul președinte al ANI a comparat alegerile din 2024 cu situația din decembrie 1989: „Acum nu au murit oameni, dar riscul ca România să o ia într-o altă direcție a fost foarte mare”. Acesta a declarat, despre anularea alegerilor, că „a fost o treabă internă, cu interferențe externe”.

În cadrul emisiunii, acesta a comparat „situația care a avut loc în alegerile din 2024 cu cea din decembrie 1989. Și am vorbit cu unii oameni din… Au murit oameni. Acum nu au murit oameni, dar riscul ca România să o ia într-o altă direcție a fost foarte mare”.

Știrea inițială

Președintele României, Nicușor Dan, s-a supărat pe Agenția Națională de Integritate după ce inspectorii au probat definitiv în Justiție că președintele USR, Dominic Fritz, a încălcat legea.

Ce impact are reacția Președintelui României în raport cu activitatea ANI în societate? Care este rolul Agenției de Integritate? Ce probleme de integritate au avut Președinții României – Klaus Iohannis și Nicușor Dan? Cum au ajuns „liderii” integrității în România, puși sub acuzare de DNA pentru luare de mită? De ce se luptă politicienii cu Justiția doar atunci când deciziile nu le convin și îi vizează pe ei? Cât de influențabili sunt magistrații în raport cu politicienii? Cum este revigorată lupta anticorupție în România? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate.

Vineri, live, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.