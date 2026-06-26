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Fostul președinte ANI, despre anularea alegerilor: „Cred că a fost o treabă internă, cu interferențe externe”

Horia Georgescu, fostul președinte al ANI a comparat alegerile din 2024 cu situația din decembrie 1989: „Acum nu au murit oameni, dar riscul ca România să o ia într-o altă direcție a fost foarte mare”. Acesta a declarat, despre anularea alegerilor, că „a fost o treabă internă, cu interferențe externe”.
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26 iun. 2026, 13:28, Știrile zilei
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Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

În cadrul emisiunii, acesta a comparat „situația care a avut loc în alegerile din 2024 cu cea din decembrie 1989. Și am vorbit cu unii oameni din… Au murit oameni. Acum nu au murit oameni, dar riscul ca România să o ia într-o altă direcție a fost foarte mare”.

Despre anularea algerilor din 2024, Georgescu a declarat: „Eu cred că a fost o treabă internă cu interferențe mai mult sau mai puțin directe, dintr-o zonă externă. Sunt absolut convins”.

Acesta a adăugat că „Nu suntem o țară de graniță. Nu există ca Rusia să nu aibă interes în România. Sau să nu speculeze anumite situații”.

Eu cred că legăturile lui Georgescu cu Rusia sunt mai puțin directe. Dar s-a speculat o fereastră de oportunitate. S-a experimentat o armă digitală pe România și s-a obținut efectul scontat”, a transmis fostul președinte ANI.

Este o afacere internă. Și un stat neprieten a profitat de această situație și a folosit această armă”, a afirmat acesta.

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