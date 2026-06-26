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„Legea ANI e praf. A devenit o sinecură”. Fostul președinte ANI, despre verificarea declarațiilor de avere

Horia Georgescu, fost președinte al ANI, a declarat, despre verificarea declarațiilor de avere de către agenție, că „Legea ANI e praf. A devenit o sinecură”.
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Ioana Târziu
26 iun. 2026, 14:02, Știrile zilei
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Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

„Legea ANI acum este praf. Asta e situația”, a declarat Georgescu în cadrul emisiunii.

„Sunt mule aberații în lege”

Acesta a adăugat că „sunt multe aberații în lege, pentru că nu ne-am adaptat legislația”.

„Sunt peste 300 de milioane de persoane care depun declarații de avere și de interese. Este o prostie”, a transmis fostul președinte ANI.

„Gândeam că o să fie un sistem la nivelul funcților guvernamentale până la un anumit nivel. Nu să depună toată lumea. Agenția trebuie să verifice toate declarațiile de avere și care sunt depuse. Dar nu la numărul ăsta. Pentru că noi ne-am dus la extreme”, a explicat Georgescu.

„A devenit o sinecură”

Leadership-ul Agenției Naționale de Integritate, din momentul plecării mele, n-a mai existat. A devenit o sinecură”, a declarat fostul președinte ANI.

„Politicienii au urmărit întotdeauna să reducă puterile Agenției Naționale de Integritate. S-a întâmplat constant. Erau foarte multe sesizări la curte pe legea ANI”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă ANI se ocupă de mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor, Georgescu a răspuns că „ANI nu are instrumente să verifice mașinile care sunt ale altor persoane decât cele care le conduc”.

Se ocupă mai multe instituții. S-ar trebui să se ocupe. În primul rând se ocupa ANAF”, a precizat Georgescu. „Parlamentarii nu au foarte multă imaginație. Folosesc mașini care sunt pe niște firme”.

„Atunci avem competența a Parchetului, a procurorilor sau a ANAF-ului”, a adăugat acesta.

„Procedura ANI este în felul următor. Ai declarația de avere. Vezi câte venituri ai. Și vezi ce declari. Și faci plus cu minus. Dacă dă cu minus atunci cer confiscare în administrativ, nu în penal”, a explicat fostul președinte ANI.

„Instrumentele sunt extrem de limitate”

Dar și aici instrumentele sunt extrem de limitate. De verificare a averii. Nu de obținerea informațiilor. De verificare și să construiești un caz ca să țină în instanță”, a conchis Horia Georgescu.

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