„Degeaba merge la CEDO. E o păcăleală”. Horia Georgescu, despre condamnarea lui Fritz

Fostul președinte ANI Horia Georgescu a fost invitat, vineri, la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record.

Despre condamnarea lui Dominic Fritz de către ÎCCJ, Georgescu a declarat că „este norocos că s-a despășurat acest caz administrativ. Dar nu este exclus ca Parchetul să gestioneze o speță penală”.

Întrebat dacă Fritz ar trebui să fie în continuare primar, Georgescu a transmis că „Pentru conflict de interese nu există sancșiunea pierderii mandatului”.

„Eu cred că acest caz este un caz clasic de conflict de interes. Nu avem ce să discutăm. Am spus-o de acum 2 ani că acest dosar va avea finalitatea pe care a avut-o în Înalta Curte”, a explicat acesta.

Dominic Fritz a declarat că va contesta la CEDO condamnarea ÎCCJ, însă Georgescu a spus că „degeaba merge la CEDO”.

„Cred că e argumentul pe care l-au folosit toți politicienii”, a adăugat el.

„CEDO se raportează la drepturi. Drepturile procesuale. Nu la decizia pe fond”.

„La CEDO poate să spună dacă i s-au respectat drepturile sau nu. Adică dacă ANI i-a trimis scrisoare și l-a informat că e verificat. Dar toate chestiile astea procedurale au trecut de filtre în instanță”, a transmis Georgescu.

„E o păcăleală pentru că ea nu va avea niciun efect juridic. Nici direct, nici indirect”, potrivit acestuia.

„Domnul Fritz nu va mai putea să candideze. El nu va putea să candideze la alegerile din 2028. Poate să fie numit într-o funcție. El va putea fi numit”, a conchis fostul președinte ANI.