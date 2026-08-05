George Simion, despre Legea ANI: Un motiv în plus pentru ca Fritz să plece

Președintele George Simion a declarat că în aceasta sesiune parlamentară extraordinară, AUR a obținut „mici victorii de etapă”.

Despre Legea Agenției Naționale de Integritate, acesta a precizat că AUR a refuzat să o voteze înainte de adoptarea unor amendamente.

„N-am vrut să trecem această lege fără amendamentul propus de noi. A fost o tentativă săptămâna trecută, în sesiunea extraordinară de săptămâna trecută, să treacă această lege și n-au avut voturile necesare în Senat. Senatorii AUR nu au votat atâta timp cât afirmația publică făcută de președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu era inclusă în lege”, a declarat Simion în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei” de la Gândul.

„Președintele PSD a spus că trebuie trecute și partenerele de viață. Am avut un amendament care de data aceasta pentru a avea și voturile aur a trecut. Sunt inclus și soțiile și alte forme de conviețuire asimilate”, a mai spus Simion.

Amendamentul Fritiz și criticile la adresa USR

Acesta a vorbit și despre amendamentul inclus de PSD împotriva liderului USR Dominic Fritz.

„Vom avea încă o metodă prin care Dominic Fritz, dovedit aflat în conflict de interese, să părăsească scaunul de primar al Timișoarei. E un amendament al celor de la PSD, la care ne-am raliat”, spune Simion.

De asemenea, acesta a acuzat USR de dublu standard. „Sunt aproape 10 ani de când cei de la USR ne tot spun fără penalii în funcții publice. Doar că acum au probleme de integritate, mult mai multe decât sunt în AUR sau în alte partide, și penalii lor aparent sunt buni”.

Contextul legii

În luna iunie, ÎCCJ l-a condamnat definitiv, pe liderul USR, Dominic Fritz , pentru conflict de interese administrativ legat de semnarea unui document urbanistic.

Senatul a adoptat miercuri Legea Integrității, cu prevederile care îi vizează pe Dominic Fritz (pierderea mandatului, în caz de condamnare) și Mirabela Grădinaru (declarare a averii): 105 de voturi pentru, 8 împotrivă, 7 abțineri, 2 nu votează.