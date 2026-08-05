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George Simion spune că AUR este alături de Călin Georgescu: „Trebuie să fie președintele României”. Liderul AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „nu respectă Constituția”

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri seară că discută „constant” cu Călin Georgescu și că partidul său îl susține în contextul proceselor și al acuzațiilor care îl vizează.
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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei”, realizată de Răzvan Dumitrescu la Gândul, Simion a fost întrebat dacă a mai discutat în ultimele zile cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Vorbim constant și suntem alături de el în toate atacurile pe care le orchestrează unii și alții împotriva domniei sale”, a declarat liderul AUR.

George Simion: „Călin Georgescu trebuie să fie președintele României”

Întrebat despre posibilitatea ca Georgescu să fie propus pentru funcția de premier, liderul AUR a susținut că acesta ar trebui să ajungă președintele României.

„Din punctul nostru de vedere, domnul Călin Georgescu trebuie să fie președintele României, în urma respectării procedurilor constituționale și a votului românilor. Deci, dacă mă întrebați «Călin Georgescu premier?», aș spune «Călin Georgescu președinte»”, a afirmat Simion.

El a precizat că, în timpul discuțiilor de la Palatul Cotroceni privind desemnarea unui premier, reprezentanții AUR au respins varianta unui tehnocrat și au susținut că ar prefera un independent care beneficiază de susținere electorală.

„Inclusiv la discuțiile de la Cotroceni, în încercarea unora și altora de a ne impune un premier tehnocrat, neales, de tip Dragoș Pîslaru, care dădea lecții azi de la tribuna Parlamentului, deși el a condus un partid care nu a trecut pragul electoral, la fel ca și Eugen Tomac, noi am spus: decât un astfel de tehnocrat, mai bine un independent de tip Călin Georgescu, care are voturi în spate”, a spus Simion.

Liderul AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „trage de timp”

George Simion l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că amână desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru și că nu respectă Constituția.

„Nicușor Dan nu respectă Constituția, este la Cotroceni în urma încălcării Constituției și a funcționării defectuoase a sistemului democratic românesc și alege să sfideze cetățenii români. Există o soluție constituțională, numită alegeri anticipate, dacă a doua variantă de premier nu trece. Alege să tragă de timp”, a adăugat George Simion.

Simion a susținut că șeful statului ar acorda mai multă atenție unor proiecte precum Codul urbanismului decât găsirii unei soluții pentru formarea unui guvern.

„Ne trebuie un guvern pe o perioadă de patru ani”

Liderul AUR a mai declarat că România are nevoie de un guvern cu un mandat de patru ani și cu susținere populară.

„Dacă vrem să avem stabilitate în România, ne trebuie un guvern pe o perioadă de patru ani, votat de români, cu susținere populară, care să vină cu un program pe care să-l poată aplica”, a spus Simion.

El a acuzat partidele aflate la putere că nu au „nicio strategie” și că se bazează pe împrumuturi externe.

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