Strategia pentru biodiversitate, jalon PNRR de un miliard de euro a fost adoptată de Camera Deputaților

Din totalul deputaților, doar 269 de parlamentari au fost prezent. Rezultatul final a înregistrat 177 de voturi favorabile, 79 de voturi împotrivă, 11 abțineri, iar doi deputați au fost înregistrați drept prezenți, dar nu au votat.

Din partea Partidului Social Democrat, toți cei 85 de parlamentari prezenți au votat „pentru”.

Toți cei 42 de deputați PNL prezenți au susținut propunerea.

AUR s-a poziționat împotriva actului, cei 51 de deputați prezenți au votat „contra”.

USR a votat în majoritate împotriva proiectului. Din cei 31 de prezenți , 29 au votat „contra”, iar 2 s-au abținut.

Grupul parlamentar UDMR s-a abținut. Din cei 18 s-au abținut, iar unul a fost înregistrat ca „Prezent – Nu votează”.

S.O.S. România: A susținut proiectul. Nouă au votat Pentru și unul singur a votat „contra”.

Din grupul Uniți pentru România, nouă au votat „pentru”, iar patru au votat abținere.

Parcursul legii de un milard de euro

În cadrul Grupului Minorităților Naționale, din cei zece parlamentari prezenți, cinci au votat pentru, patru s-au abținut, iar unul a fost înregistrat ca prezent dar nu a votat, în timp ce din cei șapte deputați neafiliați trei au votat pentru, doi împotrivă și doi s-au abținut.

La finalul lunii iulie, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu afirma: „Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de un 1 miliard de euro. La ședința de Guvern de astăzi a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversității”.

PSD a contestat în instanță mai multe hotărâri de guvern, astfel inițiativa a fost redepusă la Parlament. Întrucât legea a fost amendată la Camera Deputaților, Strategia revine mâine pentru a fi votată din nou în Senat.

Marți, Diana Buzoianu a criticat amendamentele adoptate de PSD la Strategia națională pentru biodiversitate, spunând că acestea modifică „din pix”

Legea reprezintă un jalon din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență care trebuie să fie pormulgată până la 31 august, temenul limită al programului. În cazul în care termenul nu este atins, România ar putea pierde aproape un miliard de euro.