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Buzoianu: Strategia privind biodiversitatea ajunge în Parlament pentru a evita blocarea unui jalon PNRR / Reacția PSD: Guvernul demis a înțeles că respectarea legii nu este opțională

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, că strategia privind conservarea biodiversității a fost depusă în Parlament sub forma unui proiect de lege, pentru a evita blocarea unui jalon din PNRR și riscul pierderii unei finanțări de 1 miliard de euro.
Buzoianu: Strategia privind biodiversitatea ajunge în Parlament pentru a evita blocarea unui jalon PNRR / Reacția PSD: Guvernul demis a înțeles că respectarea legii nu este opțională
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
28 iul. 2026, 16:44, Politic
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Update. Grindeanu: Vorbimde un jalon pe care riscăm să îl ratăm din cauza obtuzității unor oameni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după anunțul privind depunerea în Parlament a proiectului de lege referitor la strategia privind conservarea biodiversități.

„Guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională. Tocmai s-a înregistrat la Senat o inițiativă legislativă care privește strategia privind biodiversitatea.

Aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că România risca să piardă un jalon din PNRR în valoare de 1 miliard de euro „din cauza obtuzității unor oameni care, prin ignoranța lor față de lege, vulnerabilizau tocmai banii pentru care pretind că se luptă”.

Grindeanu a adăugat că proiectul de lege va fi dezbătut „cu celeritate în Parlament, acolo unde este locul său”.

Știrea inițială. Buzoianu: „Cu dreptatea în brațe, România riscă să piardă un miliard de euro”

„Formalitățile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România. Dorința PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România”, a transmis Buzoianu, pe Facebook.

Buzoianu a precizat că nu are o preferință privind forma de adoptare a strategiei, fie prin hotărâre de guvern, fie prin lege, și că a solicitat o analiză juridică înainte de luarea deciziei.

Potrivit acesteia, opinia juriștilor „a fost că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaționealizează obiective deja asumate prin zeci de tratate și legi deja aflate în vigoare de ani de zile. Inclusiv cele 11 obiective principale asumate prin strategie sunt obiective existente pentru România de ani de zile”.

Ministra susține însă că există riscul ca o eventuală contestare în instanță a unei hotărâri de guvern să întârzie implementarea jalonului, chiar dacă statul ar câștiga ulterior procesul: „Pe fond, juriștii ne spun clar că nu e vorba de o politică publică nouă și strategia se poate adopta de un Guvern interimar. Dacă PSD va cere, însă, din dorința doar de distrugere, suspendarea hotărârii la Curtea de Apel București, chiar dacă Guvernul ar câștiga, 3 ani mai târziu, definitiv pe fond, banii din PNRR ar putea fi pierduți din cauza unor procese distructive pornite de PSD”.

„Adică, mai pe scurt, cu dreptatea în brațe, România riscă să piardă un miliard de euro. Așa că azi este depus un proiect de lege cu strategia privind conservarea biodiversității în Parlament, ca să nu poată nimeni bloca un jalon asumat de patru guverne consecutive prin procese fabricate”, a afirmat Buzoianu.

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