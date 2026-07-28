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„Pesta hashtag e echivalentul la ciuma roșie, invers”. Sorin Grindeanu: Mă voi lupta în comune, în orașe, în Parlament, în Guvern, peste tot

Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre pesta hashtag, despre care a spus că e „echivalentul la ciuma roșie, invers”. De asemenea, a transmis că se va „lupta în comune, în orașe, în Parlament, peste tot” împotriva ei.
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Ioana Târziu
28 iul. 2026, 13:53, Politic
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În cadrul unor declarații de presă susținute marți în Parlament, liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat ce este pesta hashtag, despre care acesta a mai vorbit și în trecut.

„E echivalentul la ciuma roșie, invers”, a fost explicația oferită de social-democrat.

Întrebat la cine anume se referă prin pesta hashtag, dacă la persoane din Guvern sau la societatea civilă, răspunsul lui Grindeanu a fost „La cine am spus. E echivalent”.

De asemenea, liderul PSD a fost întrebat cum anume va lupta împotriva pestei hashtag, iar Grindeanu a citat din Churchill.

Vreți să citezi din Churchill? Adaptez. Mă voi lupta în comune, în orașe, în Parlament, în Guvern, peste tot. E un discurs adaptat”, a conchis acesta.

Anterior, Sorin Grindeanu a mai menționat pesta hashtag.

Într-o declarație la România TV, el a precizat că „perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul. Gata. Peste tot. Pentru că România trebuie să scape de această boală, de această pestă a reziștilor a haștagilor”.

Tot atunci, a declarat că PSD și USR nu mai au „sub nicio formă” loc la aceeași masă.

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