„Pesta hashtag e echivalentul la ciuma roșie, invers”. Sorin Grindeanu: Mă voi lupta în comune, în orașe, în Parlament, în Guvern, peste tot

În cadrul unor declarații de presă susținute marți în Parlament, liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat ce este pesta hashtag, despre care acesta a mai vorbit și în trecut.

„E echivalentul la ciuma roșie, invers”, a fost explicația oferită de social-democrat.

Întrebat la cine anume se referă prin pesta hashtag, dacă la persoane din Guvern sau la societatea civilă, răspunsul lui Grindeanu a fost „La cine am spus. E echivalent”.

De asemenea, liderul PSD a fost întrebat cum anume va lupta împotriva pestei hashtag, iar Grindeanu a citat din Churchill.

„Vreți să citezi din Churchill? Adaptez. Mă voi lupta în comune, în orașe, în Parlament, în Guvern, peste tot. E un discurs adaptat”, a conchis acesta.

Anterior, Sorin Grindeanu a mai menționat pesta hashtag.

Într-o declarație la România TV, el a precizat că „perioada romantică s-a încheiat și ne batem cu această pestă a haștagilor pe tot terenul. Gata. Peste tot. Pentru că România trebuie să scape de această boală, de această pestă a reziștilor a haștagilor”.

Tot atunci, a declarat că PSD și USR nu mai au „sub nicio formă” loc la aceeași masă.