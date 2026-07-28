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Grindeanu face un nou apel către partide: „Haideți să lucrăm în mod organizat în acest comitet de criză”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat marți un nou apel către partidele parlamentare să lucreze „în mod organizat” într-un comitet de criză.
Grindeanu face un nou apel către partide: „Haideți să lucrăm în mod organizat în acest comitet de criză”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 iul. 2026, 13:43, Politic
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„Săptămâna trecută am trimis o scrisoare tuturor liderilor de partid, cărora le-am cerut să vină să lucrăm în acel comitet de criză, așa l-am numit, poate să se numească altcumva, să găsim toate acele legi pe care să le introducem pe ordinea de zi la o sesiune extraordinară, astfel încât să se respecte legea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că propunerea sa a fost ironizată de PNL și USR.

„Am fost luat la mișto și de PNL, și de USR pe aceste propuneri. Dar ieri dimineață se înghesuiau pe aici, pe la cabinet, să-mi trimită tot felul de propuneri, și de la Transporturi, și fiscale, și de la Agricultură, pe care să le prindem”, a spus președintele Camerei Deputaților.

Grindeanu a cerut din nou partidelor să lucreze organizat și să trimită propunerile în acest comitet.

Mai fac un apel astăzi, mai fac un apel la ei să facă următorul lucru: haideți să lucrăm în mod organizat în acest comitet de criză, să se trimită aceste propuneri”, a afirmat el.

Liderul PSD a precizat că poate convoca o nouă sesiune extraordinară a Camerei Deputaților pentru adoptarea proiectelor considerate urgente.

„N-am nicio ezitare să convoc încă o sesiune extraordinară, ca să votăm aceste lucruri urgente pentru țară. Nu pentru orgoliile unuia sau altuia”, a declarat Grindeanu.

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