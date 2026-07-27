Amendamentul PSD care permite noi angajări în spitale, adoptat în Comisia de Sănătate. Rogobete: Sistemul are nevoie de mai mult personal

Declarația a fost făcută după ce Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților a adoptat un amendament care permite deblocarea unor posturi deja bugetate în unitățile sanitare.

Rogobete: „Toți cei 2.000 sunt șomeri”

Alexandru Rogobete a afirmat că blocarea angajărilor din sistemul public a făcut ca medicii care au obținut recent titlul de specialist să nu își poată începe activitatea, în ciuda lipsei acute de personal din spitale.

„În februarie anul acesta, eu am semnat 2.000 de certificate de medic-specialist pentru cei care au terminat rezidențiatul anul trecut și toți cei 2.000 sunt șomeri”, a declarat fostul ministru al Sănătății.

Acesta a atras atenția că situația este cu atât mai dificilă cu cât interesul pentru profesia medicală rămâne ridicat.

„Ieri, peste 7.000 de tineri care au terminat liceul s-au înscris la medicină. Au avut examenul de admitere, vor să fie doctori. Cum putem noi să-i stimulăm pe aceștia și cum putem dezvolta până la urmă sistemul de sănătate dacă posturile sunt blocate?”, a spus Rogobete.

Amendament pentru deblocarea posturilor din spitale

Declarațiile au fost făcute în contextul adoptării, în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților, a unui amendament care permite ocuparea unor posturi deja prevăzute în bugetele spitalelor.

Potrivit fostului ministru, măsura ar urma să rezolve situații în care unitățile sanitare nu pot înlocui personalul care pleacă din sistem, deși fondurile pentru salarii există.

„Există spitale care au buget și vă dau un exemplu pentru a fi înțeles mai ușor. Un medic se pensionează. Pe legislația actuală nu poate fi angajat un alt medic în locul lui. Odată ce va fi aprobat acest amendament, spitalul poate scoate la concurs imediat acel post pentru că el este deja bugetat”, a explicat Rogobete.

Acesta a susținut că modificarea legislativă ar putea permite ocuparea a aproximativ 10.000 de posturi din sistemul sanitar: „Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile, medici, asistente, infirmiere, personal auxiliar, medical și nemedical”, a afirmat fostul ministru.

Deficitul de personal rămâne mult peste numărul posturilor deblocate

În opinia lui Alexandru Rogobete, chiar și după intrarea în vigoare a amendamentului, lipsa de personal din sistemul sanitar va rămâne una semnificativă.

„Deficitul de personal calculat la indicatorii minimali din normativul de personal este undeva între 26.000 și 30.000, dacă includem și personalul nemedical. Nevoia reală este mult mai mare”, a declarat acesta.

Fostul ministru a argumentat că deblocarea angajărilor este necesară inclusiv pentru spitalele de urgență, unde lipsa personalului afectează activitatea curentă și organizarea gărzilor.

„Nu este normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului”, a spus Rogobete.

Amendamentul adoptat de Comisia pentru Sănătate urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, iar ulterior să își continue parcursul legislativ în Parlament.