Rogobete: Mă voi lupta în continuare pentru personalul medical și mă voi opune reducerii veniturilor

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că va continua să susțină personalul medical și cere combaterea dezinformării.

„Dezinformarea trebuie combătută din primul moment. Poate că experții care coordonează grupul de lucru pentru combaterea dezinformării de la Guvern ne pot explica și nouă cum se împacă propaganda cu realitatea”, a transmis ministrul.

Rogobete spune că și-a susținut constant poziția în favoarea medicilor și a celorlalte categorii de personal din sistemul sanitar și amintește că, în ianuarie, s-a opus reducerii cu 10% a veniturilor acestora.

„Am spus atunci că nu poți cere oamenilor să țină în viață un sistem întreg și, în același timp, să îi pedepsești financiar. Am avut aceeași poziție atunci și o am și astăzi”, afirmă ministrul.

Critic față de Voiculescu

Acesta îl critică pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, despre care spune că îi reproșează aparițiile publice dese. În argumentația sa, Rogobete arată că în 2023 au fost deblocate aproximativ 4.000 de posturi în unitățile Ministerului Sănătății, iar în 2024 alte peste 7.600 de posturi au fost aprobate pentru sistemul sanitar. Totodată, el amintește că, prin OUG nr. 19/2024, veniturile personalului medical au fost majorate, în medie, cu aproximativ 20%.

Rogobete susține că, în 2025, blocarea angajărilor și tentativa de reducere a veniturilor personalului medical au accentuat deficitul de personal din sistem.

Rogobete afirmă că una dintre problemele structurale ale spitalelor este faptul că tarifele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate au rămas, în esență, la nivelul celor de acum aproape un deceniu, în timp ce costurile de funcționare au crescut semnificativ.

Scenariu fără medic de gardă ATI

„Spitalul încasează bani calculați aproape la nivelul anului 2016 și plătește facturile la prețurile din 2026. Asta este adevărata problemă”, susține ministrul.

Totodată, Alexandru Rogobete afirmă că sănătatea nu poate fi tratată exclusiv din perspectivă contabilă și că va continua să susțină personalul medical.

„Sănătatea nu este un capitol dintr-un Excel contabil. Este diferența dintre viață și moarte. Iar eu voi continua să mă lupt pentru cei care, în fiecare zi și în fiecare noapte, luptă pentru viața noastră”, a transmis fostul ministru.

În finalul mesajului, propune un exercițiu simplu: „Imaginați-vă că aveți un accident grav într-o noapte. Ajungeți la spital și aflați că nu există medic anestezist de gardă, pentru că a plecat în Franța, unde este respectat, plătit mai bine și are condiții mai bune de muncă”.