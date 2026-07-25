Antonio Costa, după noile incursiuni cu drone: Securitatea României este securitatea Europei

Într-o postare publicată pe X, António Costa a felicitat autoritățile române pentru reacția rapidă și eficientă în gestionarea incidentelor.

„Pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian românesc a fost încălcat de incursiuni cu drone. Felicit autoritățile române pentru răspunsul lor rapid și eficient”, a transmis oficialul european.

Acesta a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru România, subliniind importanța securității Flancului Estic.

„Suntem în solidaritate deplină cu România și poporul său. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să întărim securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul graniței noastre de Est”, a mai scris António Costa.

O nouă dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă dimineață, 25 iulie, de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.